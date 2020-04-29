RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor Aycan Yanaç'ın şifreli mesajlarının altından Fenerbahçeli futbolcu çıktı! Milli yıldız...

Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biri Aycan Yanaç... Almanya'da futbol oynayan ve Milli Takımımızın formasını giyen Aycan Yanaç güzelliği ve parkurlardaki başarısıyla adından söz ettiriyor. Ünlüler takımının en iddialı yarışmacıları arasında bulunan Aycan Yanaç'ın moral bozukluğu gözlerden kaçmamıştı. Aycan'ın iletişim ödülü sonrası modunun düştüğünü söyleyen Acun Ilıcalı bunun sebebini bulacağını söylemişti. Daha sonra şifreli konuşmalar sonrasında moralinin düştüğü Aycan'ın moralinin düşmesine neden olan isim merak edildi. İşte o merak edilen isim hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Survivor'da Aycan Yanaç'ın şifreli yazışmalarının altından Fenerbahçeli futbolcu çıktı. İşte detaylar...

29.04.2020 13:26 - Son Güncelleme: 29.04.2020 13:27
Survivor Aycan Yanaç'ın şifreli mesajlarının altından Fenerbahçeli futbolcu çıktı! Milli yıldız...

Survivor 2020'nin önceki günlerde gerçekleşen ada konseyinde Acun Ilıcalı ve Aycan Yanaç arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Acun Ilıcalı, moralini bozuk görüyorum diye sözü Aycan'a bıraktı. Aycan, kısa bir süre önce kötü bir haber aldığını ama bunu oyunlara yansıtmamaya çalıştığını söyledi.

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Survivor Aycan Yanaç'ın şifreli mesajlarının altından Fenerbahçeli futbolcu çıktı! Milli yıldız...

Acun Ilıcalı ise bu haberi gizlice alamayacağını, kazanılan iletişim oyununda bu konuşmanın geçtiğini, bu olayı çözeceğini söyledi. Aycan ise buna karşılık şifreli konuştuklarını, anlayamayacağını iddia etti. Acun Ilıcalı ise "Sen beni fazla küçümsüyorsun. Yarınki konseyde bunu çözeceğim" dedi. Girilen bu eğlenceli iddia üzerine Pazar günü yapılacak ada konseyi daha çok merak edilmeye başlandı.

Survivor Aycan Yanaç'ın şifreli mesajlarının altından Fenerbahçeli futbolcu çıktı! Milli yıldız...

Acun Ilıcalı, Instagram'dan yaptığı canlı yayında konu ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Acun Ilıcalı konu ile ilgili şunları söyledi:

"Aycan ile konseydeki diyaloğu seyredin. Tüm şifreleri çözdük, konuya hakimiz. Aycan da bu hakimiyeti gördü, Survivor sevenlere sesleniyorum, şu 3 gün kaçırmayın. Tahmin etmeyeceğiniz olaylar var. Şaşkın şaşkın ben de seyrediyorum.Aycan bir arkadaşıyla özel konuşmaya başlıyor. Kız Aycan'a 'Sana bir sözüm vardı' diyor, 'O sözü tuttum' diyor. Arada bir şifre daha var. Kız 'Öğrendim' diyor, 'Neyi öğrendin' diyor, 'O konuyu' diyor. Aycan sonra bu kız ile özel olarak konuşmaya başlıyor. Kız 'Biz bize yeteriz' diyor. Sizin anlayacağınız dışarıdaki bir olayı Aycan öğreniyor."

Survivor Aycan Yanaç'ın şifreli mesajlarının altından Fenerbahçeli futbolcu çıktı! Milli yıldız...

Bu konuşmaların ardından şifreli ismin kim olduğu çok merak edilmişti. Sosyal medyada ise bu isimle ilgili çok ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Survivor Aycan Yanaç'ın şifreli mesajlarının altından Fenerbahçeli futbolcu çıktı! Milli yıldız...

OKAN TURP İDDİASI
Fanatik'in haberine göre; Aycan'ın Fenerbahçe'de forma giyen genç futbolcu Okan Turp'a bazı hisler beslediği ve genç futbolcunun nişanlanma haberini alınca bir hayli üzüldüğü öne sürüldü.

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