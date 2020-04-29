Haberler Galeri Magazin Şeyma Subaşı ile Danla Bilic elbisesiyle olay yarattı! Pişti olan ikiliden çok konuşulan pozlar

Şeyma Subaşı ile Danla Bilic elbisesiyle olay yarattı! Pişti olan ikiliden çok konuşulan pozlar

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. 29 yaşındaki Şeyma Subaşı ile 26 yaşındaki Danla Bilic, kıyafetleri ile sosyal medya gündeminde. İddialı elbisesi ile birbirinden ilginç pozlar veren Şeyma Subaşı, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile pişti olunca alay konusu oldu. Kıyafetleriyle gündeme gelen ikilinin estetik yaptırmadan önceki halleri ise sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

29.04.2020 14:39 - Son Güncelleme: 29.04.2020 15:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





