RAMAZAN İMSAKİYE
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Şeyma Subaşı ile Danla Bilic elbisesiyle olay yarattı! Pişti olan ikiliden çok konuşulan pozlar

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. 29 yaşındaki Şeyma Subaşı ile 26 yaşındaki Danla Bilic, kıyafetleri ile sosyal medya gündeminde. İddialı elbisesi ile birbirinden ilginç pozlar veren Şeyma Subaşı, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile pişti olunca alay konusu oldu. Kıyafetleriyle gündeme gelen ikilinin estetik yaptırmadan önceki halleri ise sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

29.04.2020 14:39 - Son Güncelleme: 29.04.2020 15:09
Şeyma Subaşı ile Danla Bilic kıyafetleriyle olay yarattı! Pişti olan ikiliden çok konuşulan pozlar

Sosyal medya fenomenleri Şeyma Subaşı ile Danla Bilic'in ayrı renklerde birbirine benzer elbiselerle paylaştığı fotoğraflar, ""Hangisine çok yakıştı?" polemiğini de beraberinde getirdi.

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Şeyma Subaşı ile Danla Bilic kıyafetleriyle olay yarattı! Pişti olan ikiliden çok konuşulan pozlar

Karantina günlerini sevgilisi Guido Senia ile birlikte geçiren Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Guido Senia'nın oruç tutarken kendisine eşlik ettiğini sadece su içtiğini söylemişti.

Şeyma Subaşı ile Danla Bilic kıyafetleriyle olay yarattı! Pişti olan ikiliden çok konuşulan pozlar

Şeyma Subaşı ile Danla Bilic'in pişti olmasının ardından ikilinin eski fotoğrafları sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Şeyma Subaşı ile Danla Bilic kıyafetleriyle olay yarattı! Pişti olan ikiliden çok konuşulan pozlar

İşte estetik yaptırmadığını iddia eden Şeyma Subaşı ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in eski halleri...

Şeyma Subaşı ile Danla Bilic kıyafetleriyle olay yarattı! Pişti olan ikiliden çok konuşulan pozlar
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