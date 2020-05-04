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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ kırmızı çizgilerini anlattı: Onlara uzanan dili koparırım!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile yıllardır ekranların anne figürlerinden biri olan Pınar Altuğ, kendisine 'yüzünüz çok çirkin' diyen ve eşi Yağmur Atacan'la ilgili jigolo yorumunda bulunan takipçisine verdiği tepki ile geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı yayında, son dönemde aldığı olumsuz tepkiler üzerine samimi açıklamalarda bulundu. Kırmızı çizgilerinden bahseden güzel oyuncu, "Onlara uzanan dili koparırım!" sözü ile dikkat çekti. Evlendikleri günden bu yana aralarındaki yaş farkını kendileri sorun etmediği halde sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan kaç yaşında?

04.05.2020 09:47 - Son Güncelleme: 04.05.2020 09:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





