Haberler
Galeri
Magazin
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ kırmızı çizgilerini anlattı: Onlara uzanan dili koparırım!
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ kırmızı çizgilerini anlattı: Onlara uzanan dili koparırım!
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile yıllardır ekranların anne figürlerinden biri olan Pınar Altuğ, kendisine 'yüzünüz çok çirkin' diyen ve eşi Yağmur Atacan'la ilgili jigolo yorumunda bulunan takipçisine verdiği tepki ile geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı yayında, son dönemde aldığı olumsuz tepkiler üzerine samimi açıklamalarda bulundu. Kırmızı çizgilerinden bahseden güzel oyuncu, "Onlara uzanan dili koparırım!" sözü ile dikkat çekti. Evlendikleri günden bu yana aralarındaki yaş farkını kendileri sorun etmediği halde sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan kaç yaşında?
04.05.2020 09:47
- Son Güncelleme: 04.05.2020 09:56
Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı yayında, son dönemde sosyal medyada aldığı olumsuz tepkiler üzerine samimi açıklamalar yaptı.Altuğ, kendisine gelen hakaret içerikli yorumlara ve verdiği cevaplara yönelik şöyle konuştu:
GALERİ DEVAM EDİYOR
"Zaman zaman fevri tepikler veriyorum, birilerinin bizim gerçek insan olduğumuzu, bizim de incinebileceğimizi görmeleri gerekiyor. Yüz yüze sarf edemeyecekleri lafları klavye başında yazmaları bir yere kadar..."
"Bu konuda hiç toleransım yok. Kızım ve kocam en kıymetli iki şey, onlar can parçalarım. Onlara uzanacak dili koparırım."
Hayatta başkaları için yaşamadığını, ve "İnsanlar ne der?" diye düşünmeyi bıraktığını, aksini yaptığı taktirde kukla olacağını da anlatan Altuğ, sözlerine şöyle devam etti:
"Kendime saygımdan hep bakımlıyım ama ekstra efor, bu olmamalı. O zaman sen olmaktan çıkıyorsun, başkaları için yaşamaya çalışıyorsun. Ne uğruna harcıyorum? 'Ya biri görürse ne der?' mantığıyla hayat geçmez. Ben, ben olmaktan çıkarım."