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Survivor Aycan Yanaç'ın Barış Murat Yağcı'ya sorduğu soru olay yaratmıştı! Bakın Aycan Yanaç aslen nereli çıktı

Survivor tüm hızıyla yoluna devam ederken en çok konuşulan isimlerden biri de Aycan Yanaç'tı... Ünlüler Takımı'nda yer alan 21 yaşındaki genç futbolcu Aycan Yanaç güzelliği, başarısı ve özellikle özel hayatı gündem yaratan Aycan Yanaç, beklenmedik bir haftada adaya veda etmişti. Sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Aycan Yanaç, dün uzun bir aradan sonra yeniden ekrandaydı. Survivor'ın yüzleşme bölümünde Barış Murat Yağcı'ya 'Neden ağzını şapırdatıp, geğiriyordun?' sorusunu sorduktan sonra yoğun tepkiyle karşılaşan Aycan Yanaç hakkında pek çok detay merak edilir oldu. Bunlardan biri de memleketi. Almanya'da doğup büyüdüğü bilinen Aycan Yanaç bakın aslen nereliymiş. İşte başta Survivor Aycan olmak üzere ünlülerin memleketleri.

13.07.2020 14:35 - Son Güncelleme: 13.07.2020 14:35
Survivor Aycan Yanaç'ın Barış Murat Yağcı'ya sorduğu soru olay yaratmıştı! Bakın Aycan Yanaç aslen nereli çıktı

Survivor 2020'den en dikkat çeken yüzleşme de Aycan Yanaç'ın Barış'a sorduğu soru oldu.

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Survivor Aycan Yanaç'ın Barış Murat Yağcı'ya sorduğu soru olay yaratmıştı! Bakın Aycan Yanaç aslen nereli çıktı

Aycan'ın Barış'a "Yemek yerken ağzını bilerek mi şapırdatıyordun, geğiriyordun?" diye sordu. Barış bu soruya insanlar farkında olmadığı bazı davranışlarını burada düzeltebiliyor diyerek cevap verdi.

Survivor Aycan Yanaç'ın Barış Murat Yağcı'ya sorduğu soru olay yaratmıştı! Bakın Aycan Yanaç aslen nereli çıktı

Bu sorunun ardından günün en çok merak edilen isimlerinden biri Aycan Yanaç oldu. Hakkında en çok merak edilen detay ise memleketi. İşte başta Aycan Yanaç olmak üzere ünlülerin memleketleri.

Survivor Aycan Yanaç'ın Barış Murat Yağcı'ya sorduğu soru olay yaratmıştı! Bakın Aycan Yanaç aslen nereli çıktı

DEMET ÖZDEMİR

Kocaeli

Survivor Aycan Yanaç'ın Barış Murat Yağcı'ya sorduğu soru olay yaratmıştı! Bakın Aycan Yanaç aslen nereli çıktı

BURAK ÖZÇİVİT

İstanbul doğumlu olan Burak Özçivit aslen Gazianteplidir.

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