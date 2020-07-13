Survivor Aycan Yanaç'ın Barış Murat Yağcı'ya sorduğu soru olay yaratmıştı! Bakın Aycan Yanaç aslen nereli çıktı
Survivor tüm hızıyla yoluna devam ederken en çok konuşulan isimlerden biri de Aycan Yanaç'tı... Ünlüler Takımı'nda yer alan 21 yaşındaki genç futbolcu Aycan Yanaç güzelliği, başarısı ve özellikle özel hayatı gündem yaratan Aycan Yanaç, beklenmedik bir haftada adaya veda etmişti. Sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Aycan Yanaç, dün uzun bir aradan sonra yeniden ekrandaydı. Survivor'ın yüzleşme bölümünde Barış Murat Yağcı'ya 'Neden ağzını şapırdatıp, geğiriyordun?' sorusunu sorduktan sonra yoğun tepkiyle karşılaşan Aycan Yanaç hakkında pek çok detay merak edilir oldu. Bunlardan biri de memleketi. Almanya'da doğup büyüdüğü bilinen Aycan Yanaç bakın aslen nereliymiş. İşte başta Survivor Aycan olmak üzere ünlülerin memleketleri.
13.07.2020 14:35
- Son Güncelleme: 13.07.2020 14:35
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