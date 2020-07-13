Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel itiraf etti! İkinci bebeği Han'a hamilelik döneminde...
Ünlü oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç 2006 yılında hayatlarını birleştirmiş, 2010 yılında ilk çocukları Ali Ergenç'i, 2020'nin başlarında ise ikinci çocukları Han Ergenç'i kucaklarına almışlardı. 37 yaşındaki Bergüzar Korel, son haliyle dikkat çekerken, sosyal medya hesabından yaşadığı zorlu hamilelik sürecini ve sonrasını anlattı. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, ikinci oğlu Han'ı doğurmadan önce psikolojik ve fiziksel sıkıntılar yaşadığını itiraf etti. Anne adaylarına seslenen oyuncu, "Herhangi bir sebepten büyük stres altında olan canım anne. Bil ki seninle aynı sorunları yaşadım" dedi. İşte başta Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in çocukları olmak üzere ünlülerin çocukları ve ikinci kez annelik duygusunu yaşayan Korel'in yaşadığı sıkıntılar...
Instagram paylaşımları ile son günlerde dikkat çeken Bergüzar Korel, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Geçtiğimiz mart ayında ikinci oğlu Han'ı kucağına alan Bergüzar Korel, sıkıntılı bir hamilelik ve lohusa dönemi geçirdiğini açıkladı.Kendisi gibi oyuncu eşi Halit Ergenç'le Bodrum'da tekne tatilinde olan Korel sosyal medya hesabından oğluyla fotoğrafını paylaştı. Oyuncu, bu karenin altında kaygı dolu günleri nasıl atlattığını anlattı...
"Doğumdan bir gün sonra ilk koronavirüs vakası açıklandı. Kaygı dolu bir lohusalık ve emzirme süreci geçirdim. Hormonlarmış, psikolojik ve fiziksel sıkıntılarmış hiçbirine katlanma lüksüm olmadı. Hamileliğimin başından itibaren önce fiziksel sonra da psikolojik olarak dayanılmaz acılar ve sıkıntılar yaşadım. Kendim de şaşırdım nasıl ayakta kalabildiğime. Cevabım belliydi. İçimdeki mucizem."