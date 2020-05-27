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Sertab Erener Eurovision gecesi yaşananları yıllar sonra itiraf etti! İşte Türkiye'nin Eurovision yolculuğu...

2003 yılında Türkiye'yi temsil eden ve Türkiye'ye ilk birinciliği getiren şarkı "Everyway That I Can" oldu. Sertab Erener'den canlı yayında 17 yıl sonra itiraf geldi. "Kendimi hep 'Bu bir konser' diye rahatlatmaya çalıştım." diyen Sertab Erener, Eurovision gecesinde neler yaşandığını yarışmada giydiği kostümü tasarlayan Belma Özdemir'e anlattı. İşte Sertab Erener'in Eurovision gecesi yaşadıkları ve Türkiye'nin Eurovision tarihi...

27.05.2020 12:35 - Son Güncelleme: 27.05.2020 13:18
Sertab Erener Eurovision gecesi yaşananları yıllar sonra itiraf etti! İşte Türkiye'nin Eurovision yolculuğu...

Sertab Erener, 17 yıl önce birinciliğe ulaştığı Eurovision gecesinde neler yaşandığını, yarışmada giydiği kostümü tasarlayan Belma Özdemir'e anlattı. İşte Sertab Erener'in Eurovision gecesi yaşadıkları ve gururlu Eurovision tarihimiz...

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Sertab Erener Eurovision gecesi yaşananları yıllar sonra itiraf etti! İşte Türkiye'nin Eurovision yolculuğu...

"UMUDUMU KAYBETTİM"
"İlk provada heyecandan elimiz ayağımız titredi. Kendimi hep 'Bu bir konser' diye rahatlatmaya çalıştım."

Sertab Erener Eurovision gecesi yaşananları yıllar sonra itiraf etti! İşte Türkiye'nin Eurovision yolculuğu...

"Hep tam tersi olur ya; bizi favori göstermeye başladıkları zaman da 'Acaba birinci olmayacak mıyız' dedim. Bir ara umudumu kaybettim. Sıralamada aşağılara inmiştik çünkü."

Sertab Erener Eurovision gecesi yaşananları yıllar sonra itiraf etti! İşte Türkiye'nin Eurovision yolculuğu...

"BASIN BENİ BEKLİYORDU BEN KULİS TEMİZLİYORDUM"

"En son Belçika'nın verdiği puanla birinci olduk, sonrasını hatırlamıyorum. Her şey bitti, kulise döndük. Beni tüm dünya basını bekliyor, ben kulisi temizliyorum!"

Sertab Erener Eurovision gecesi yaşananları yıllar sonra itiraf etti! İşte Türkiye'nin Eurovision yolculuğu...

"ELBİSEM YOKTU"

"Üzerime giyecek hiçbir şeyim yok, yanıma elbise almamışım. Kötü bir tane fermuarlı bir şey bulduk, onunla basın toplantısına gittim."

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