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Sertab Erener Eurovision gecesi yaşananları yıllar sonra itiraf etti! İşte Türkiye'nin Eurovision yolculuğu...

2003 yılında Türkiye'yi temsil eden ve Türkiye'ye ilk birinciliği getiren şarkı "Everyway That I Can" oldu. Sertab Erener'den canlı yayında 17 yıl sonra itiraf geldi. "Kendimi hep 'Bu bir konser' diye rahatlatmaya çalıştım." diyen Sertab Erener, Eurovision gecesinde neler yaşandığını yarışmada giydiği kostümü tasarlayan Belma Özdemir'e anlattı. İşte Sertab Erener'in Eurovision gecesi yaşadıkları ve Türkiye'nin Eurovision tarihi...

27.05.2020 12:35 - Son Güncelleme: 27.05.2020 13:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





