Demokrasi'nin kara lekesinin 60.yılında eşi Berin Hanım'dan Adnan Menderes'e ağlatan satırlar: Senin suçun günahın yok
1- 27 Mayıs 1960 tarihi, milli iradeye karşı yapılmış ilk askeri darbe ve Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak hatırlanıyor. Darbenin 60. yılında, darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve eşi Berin Hanım'ın Yassıada mektupları ortaya çıktı. 60 yıl geçti... Yara hala kanıyor...
27.05.2020 07:50
- Son Güncelleme: 27.05.2020 07:50
'Bugün 27 Mayıs... Çok partili demokrasinin, henüz 14 yaşındayken, bağrına hançerin saplandığı gün.
60 yıl geçti... Yara hala kanıyor.
Bugün... Zaman tünelinden... Birkaç mektubun, birkaç satırını paylaşalım.
Berin Menderes'ten, "Yassıada'daki Adnan'cığına."
Ve Adnan Menderes'ten "Sevgili Berin'ine."
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