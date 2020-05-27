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Demokrasi'nin kara lekesinin 60.yılında eşi Berin Hanım'dan Adnan Menderes'e ağlatan satırlar: Senin suçun günahın yok

1- 27 Mayıs 1960 tarihi, milli iradeye karşı yapılmış ilk askeri darbe ve Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak hatırlanıyor. Darbenin 60. yılında, darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve eşi Berin Hanım'ın Yassıada mektupları ortaya çıktı. 60 yıl geçti... Yara hala kanıyor...

27.05.2020 07:50 - Son Güncelleme: 27.05.2020 07:50
Demokrasi'nin kara lekesinin 60.yılında eşi Berin Hanım'dan Adnan Menderes'e ağlatan satırlar: Senin suçun günahın yok

Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlanan 27 Mayıs 1960 darbesi, Türk demokrasi tarihine "kara bir leke" olarak geçti.

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Demokrasi'nin kara lekesinin 60.yılında eşi Berin Hanım'dan Adnan Menderes'e ağlatan satırlar: Senin suçun günahın yok

Geri ise demokrasiye vurulan kara bir leke ve hatıratlar kaldı. Adnan Menderes'in 1994 yılında vefat eden eşi Berin Menderes ile mektupları yürekleri dağlayan cinsten. İşte Yavuz Donat'ın kaleme aldığı o yazı...

Demokrasi'nin kara lekesinin 60.yılında eşi Berin Hanım'dan Adnan Menderes'e ağlatan satırlar: Senin suçun günahın yok

'Bugün 27 Mayıs... Çok partili demokrasinin, henüz 14 yaşındayken, bağrına hançerin saplandığı gün.
60 yıl geçti... Yara hala kanıyor.
Bugün... Zaman tünelinden... Birkaç mektubun, birkaç satırını paylaşalım.
Berin Menderes'ten, "Yassıada'daki Adnan'cığına."
Ve Adnan Menderes'ten "Sevgili Berin'ine."

Demokrasi'nin kara lekesinin 60.yılında eşi Berin Hanım'dan Adnan Menderes'e ağlatan satırlar: Senin suçun günahın yok

Dua

Adnancığım,
Yassıada'dan ilk sıhhat haberini gece aldık... Ne kadar sevindik bilemezsin.
Her an sana dua ediyoruz.
Sıhhat ve selametle bize seni kavuşturması için Allah'a yalvarıyoruz.
Berin Menderes

Demokrasi'nin kara lekesinin 60.yılında eşi Berin Hanım'dan Adnan Menderes'e ağlatan satırlar: Senin suçun günahın yok

Allah şahit ki...

Çok sevgili Adnan'ım,
Istırapların en müthişi ne zaman sona ereceği bilinmeyeni.
Bitmek tükenmek bilmeyen günler ve gecelerde naçiz mektuplarım seni bir an olsun avutabildiyse ne mutlu bana.
Allah şahidimizdir ki, ne senin bir suçun, ne de bizim bir günahımız var.
Berin Menderes

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