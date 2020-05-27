Demokrasi'nin kara lekesinin 60.yılında eşi Berin Hanım'dan Adnan Menderes'e ağlatan satırlar: Senin suçun günahın yok

Allah şahit ki...



Çok sevgili Adnan'ım,

Istırapların en müthişi ne zaman sona ereceği bilinmeyeni.

Bitmek tükenmek bilmeyen günler ve gecelerde naçiz mektuplarım seni bir an olsun avutabildiyse ne mutlu bana.

Allah şahidimizdir ki, ne senin bir suçun, ne de bizim bir günahımız var.

Berin Menderes