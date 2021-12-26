Survivor Aycan Yanaç sevenlerini korkuttu sağlık durumu nasıl? Ameliyat için gün sayan Aycan: "Antremanlara daha sonra devam"

Survivor 2020 sezonuyla adını geniş bir kitleye duyuran Aycan Yanaç, sol böbreğinde 2 tane taş olduğunu ve alınacağını, korkulacak bir şey olmadıpını ancak bir süre antremanlara ara verdiğini bu paylaşımla duyurdu. Magazin dünyasının tanınmış isimleri özel hayatlarında kimsenin bilmediği şeylerle mücadele ediyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin bilinmeyen hastalıkları...