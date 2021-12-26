Survivor Aycan Yanaç sevenlerini korkuttu sağlık durumu nasıl? Ameliyat için gün sayan Aycan: "Antremanlara daha sonra devam"
Survivor Aycan Yanaç sevenlerini korkuttu! "Antremanlara daha sonra devam" diyen 23 yaşındaki Aycan Yanaç, paylaşımıyla adından söz ettirdi. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alan Aycan Yanaç, Instagram'dan duyurduğu haberle dikkat çekti. Yakında ameliyata girecek olan Aycan Yanaç'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
Survivor Aycan Yanaç sevenlerini korkuttu sağlık durumu nasıl? Ameliyat için gün sayan Aycan Yanaç, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.
21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan Aycan Yanaç, futbola Nünberg ile başladı ve daha sonra Köln'de devam etti. Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.
Survivor 2020 sezonuyla adını geniş bir kitleye duyuran Aycan Yanaç, sol böbreğinde 2 tane taş olduğunu ve alınacağını, korkulacak bir şey olmadıpını ancak bir süre antremanlara ara verdiğini bu paylaşımla duyurdu. Magazin dünyasının tanınmış isimleri özel hayatlarında kimsenin bilmediği şeylerle mücadele ediyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin bilinmeyen hastalıkları...