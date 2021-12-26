Melisa Döngel paylaştı 'don çok kötü durmuş' yorumları havada uçuştu! İç çamaşırsız pozuyla olay olmuştu sosyal medyayı ikiye böldü
İç çamaşırsız pozuyla geçtiğimiz günlerde olay olmuş, sosyal medyada çok konuşulmuştu ünlü oyuncu Melisa Döngel... Son olarak beyazlar içinde takipçilerinin karşısına çıkan Melisa Döngel'in Instagram paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, 'don çok kötü durmuş' , 'Hasta bezi reklamı mı?' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çeken Melisa Döngel'in o karesi...
26.12.2021 13:25
- Son Güncelleme: 26.12.2021 13:25
Melisa Döngel paylaştı 'don çok kötü durmuş' yorumları havada uçuştu! Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırsız pozuyla çok konuşulan Melisa bir kez daha sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan oyuncu Melisa Döngel son olarak beyazlar içinde takipçilerinin karşısına çıktı.