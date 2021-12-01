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Haberler Magazin Survivor Aycan şezlong pozuyla sosyal medyayı ateşe verdi! Yazı özleyen Aycan Yanaç ortalığı yaktı kavurdu gören dönüp bir daha baktı

Survivor Aycan şezlong pozuyla sosyal medyayı ateşe verdi! Yazı özleyen Aycan Yanaç ortalığı yaktı kavurdu gören dönüp bir daha baktı

Survivor Aycan şezlong pozuyla sosyal medyayı ateşe verdi! Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Aycan Yanaç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan Yanaç, şezlongda verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Yazı özleyen fenomen isim, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. "Sana ihtiyacım var yaz" ifadelerini kullanan Yanaç'a takipçilerinden yorum yağdı. İşte Aycan Yanaç'ın o paylaşımı...

01.12.2021 00:23 - Son Güncelleme: 01.12.2021 00:23
Survivor Aycan şezlong pozuyla sosyal medyayı ateşe verdi! Yazı özleyen Aycan Yanaç ortalığı yaktı kavurdu gören dönüp bir daha baktı

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Aycan Yanaç, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Survivor Aycan şezlong pozuyla sosyal medyayı ateşe verdi! Yazı özleyen Aycan Yanaç ortalığı yaktı kavurdu gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medyayı aktif kullanan fenomen isim, şezlongda verdiği bir pozu Instagram sayfasında "Sana ihtiyacım var yaz" notuyla yayınladı.

Survivor Aycan şezlong pozuyla sosyal medyayı ateşe verdi! Yazı özleyen Aycan Yanaç ortalığı yaktı kavurdu gören dönüp bir daha baktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Survivor Aycan şezlong pozuyla sosyal medyayı ateşe verdi! Yazı özleyen Aycan Yanaç ortalığı yaktı kavurdu gören dönüp bir daha baktı

Yaz özlemini eski bir fotoğrafını paylaşarak duyuran Yanaç'ı takipçileri iltifat yağmuruna tuttu.

Survivor Aycan şezlong pozuyla sosyal medyayı ateşe verdi! Yazı özleyen Aycan Yanaç ortalığı yaktı kavurdu gören dönüp bir daha baktı

Aycan Yanaç için "Türkiye'nin en güzel kadını", "Bizim de sana ihtiyacımız var", "Çok güzelsin" yorumları yapıldı.

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