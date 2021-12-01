Survivor Aycan şezlong pozuyla sosyal medyayı ateşe verdi! Yazı özleyen Aycan Yanaç ortalığı yaktı kavurdu gören dönüp bir daha baktı
Survivor Aycan şezlong pozuyla sosyal medyayı ateşe verdi! Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Aycan Yanaç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan Yanaç, şezlongda verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Yazı özleyen fenomen isim, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. "Sana ihtiyacım var yaz" ifadelerini kullanan Yanaç'a takipçilerinden yorum yağdı. İşte Aycan Yanaç'ın o paylaşımı...
01.12.2021 00:23
- Son Güncelleme: 01.12.2021 00:23
Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Aycan Yanaç, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Aycan Yanaç için "Türkiye'nin en güzel kadını", "Bizim de sana ihtiyacımız var", "Çok güzelsin" yorumları yapıldı.