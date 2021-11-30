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Haberler Magazin Çağla Şıkel podyumun tozunu attırdı! Vücudunu saran süper minisiyle boy gösterdi sosyal medyaya damga vurdu

Çağla Şıkel podyumun tozunu attırdı! Vücudunu saran süper minisiyle boy gösterdi sosyal medyaya damga vurdu

Çağla Şıkel podyumun tozunu attırdı! Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Vücudunu saran süper minisiyle podyumda boy gösteren Şıkel, defilede çekilen bir videoyu Instagram sayfasında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, adeta sosyal medyayı salladı. Şıkel, fit hali ve yürüyüşüyle büyük beğeni topladı. Takipçileri, Hakan Akkaya'nın defilesinde podyuma çıkan ünlü modeli iltifat yağmuruna tutarken iki çocuk annesi Şıkel'in yaşı da merak konusu oldu. İşte detaylar...

30.11.2021 23:04 - Son Güncelleme: 01.12.2021 00:09
Çağla Şıkel podyumun tozunu attırdı! Vücudunu saran süper minisiyle boy gösterdi sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, yer aldığı defileye ait bir videoyu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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Çağla Şıkel podyumun tozunu attırdı! Vücudunu saran süper minisiyle boy gösterdi sosyal medyaya damga vurdu

Vücudunu saran süper minisiyle podyumda boy gösteren Şıkel'in paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Çağla Şıkel podyumun tozunu attırdı! Vücudunu saran süper minisiyle boy gösterdi sosyal medyaya damga vurdu

Fit haliyle beğeni toplayan Şıkel'e takipçileri övgü yağdırdı. Şıkel için "Podyumun Divas'ı", "Harikasın" yorumları yapıldı.

Çağla Şıkel podyumun tozunu attırdı! Vücudunu saran süper minisiyle boy gösterdi sosyal medyaya damga vurdu

Fit hali ve yürüyüşüyle büyük beğeni toplayan Çağla Şıkel, adeta sosyal medyayı salladı.

Çağla Şıkel podyumun tozunu attırdı! Vücudunu saran süper minisiyle boy gösterdi sosyal medyaya damga vurdu

İşte Çağla Şıkel'in sosyal medyada gündem olan o paylaşımı...

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