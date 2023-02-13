2. çocuğuna hamile olduğunu ilan etti! Super Bowl'daki göbeği şovu gölgede bıraktı! Rihanna hamile mi? Rihanna ikinci çocuğuna mı hamile?
9 ay önce ilk çocuğunu kucağına alan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Bir önceki gün Amerikan Futbolu Ligi şampiyonluk maçı 'Super Bowl'un devre arası şovunda sahneye çıkan ünlü isim ikinci çocuğuna hamile olduğunu doğruladı. İşte detaylar...
13.02.2023 16:43 - Son Güncelleme: 13.02.2023 16:43
2. çocuğuna hamile olduğunu ilan eden 9 Grammy ödüllü şarkıcı Rihanna, dün gece Amerikan Futbolu Ligi şampiyonluk maçı Super Bowl'un devre arası şovunda, göbeğiyle hayranlarını şaşırttı.
Çift şimdilerde 2. çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor. Rihanna'nın ikinci kez anne olmaya hazırlandığı ortaya çıktı.