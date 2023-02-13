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2. çocuğuna hamile olduğunu ilan etti! Super Bowl'daki göbeği şovu gölgede bıraktı! Rihanna hamile mi? Rihanna ikinci çocuğuna mı hamile?

9 ay önce ilk çocuğunu kucağına alan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Bir önceki gün Amerikan Futbolu Ligi şampiyonluk maçı 'Super Bowl'un devre arası şovunda sahneye çıkan ünlü isim ikinci çocuğuna hamile olduğunu doğruladı. İşte detaylar...

13.02.2023 16:43 - Son Güncelleme: 13.02.2023 16:43
2. çocuğuna hamile olduğunu ilan etti! Super Bowl’daki göbeği şovu gölgede bıraktı! Rihanna hamile mi? Rihanna ikinci çocuğuna mı hamile?

2. çocuğuna hamile olduğunu ilan eden 9 Grammy ödüllü şarkıcı Rihanna, dün gece Amerikan Futbolu Ligi şampiyonluk maçı Super Bowl'un devre arası şovunda, göbeğiyle hayranlarını şaşırttı.

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2. çocuğuna hamile olduğunu ilan etti! Super Bowl’daki göbeği şovu gölgede bıraktı! Rihanna hamile mi? Rihanna ikinci çocuğuna mı hamile?

Kendisi gibi ünlü rapçi ASAP Rocky ile 2 yıldır aşk yaşayan güzel şarkıcı, 13 Mayıs Los Angeles'ta ilk çocuğunu dünyaya getirmişti.

2. çocuğuna hamile olduğunu ilan etti! Super Bowl’daki göbeği şovu gölgede bıraktı! Rihanna hamile mi? Rihanna ikinci çocuğuna mı hamile?

Çift şimdilerde 2. çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor. Rihanna'nın ikinci kez anne olmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

2. çocuğuna hamile olduğunu ilan etti! Super Bowl’daki göbeği şovu gölgede bıraktı! Rihanna hamile mi? Rihanna ikinci çocuğuna mı hamile?

Şarkıcı, hamilelik haberini, sahne performansının bitmesinden kısa süre sonra doğruladı.

2. çocuğuna hamile olduğunu ilan etti! Super Bowl’daki göbeği şovu gölgede bıraktı! Rihanna hamile mi? Rihanna ikinci çocuğuna mı hamile?

Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Rihanna, henüz çocuğunun adını bile açıklamadı.

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