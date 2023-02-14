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Haberler Magazin Survivor Aşkım Burçe mezar paylaşımıyla kahretti! Sevgilisi Yiğit Can Datlı'yı depremde kaybetmiş 'mahşere kaldık' demişti: "Affet çok ağlıyorum"

Survivor Aşkım Burçe mezar paylaşımıyla kahretti! Sevgilisi Yiğit Can Datlı'yı depremde kaybetmiş 'mahşere kaldık' demişti: "Affet çok ağlıyorum"

Survivor Aşkım Burçe mezar paylaşımıyla kahretti! Sevgilisi Yiğit Can Datlı'yı depremde kaybetmiş 'mahşere kaldık' demişti... Kahramanmaraş'ta ve 10 ilimizde yaşanan yıkıcı deprem sonrası binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Acı haberler ünlü isimlerin aileleri ve arkadaşlarından da geldi. Survivor yarışmasıyla tanınan Aşkım Burçe Tunay erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı'nın ölümüyle yıkıldı. Aşkım Burçe Tunay, Instagram paylaşımıyla herkesi duygulandırdı.

14.02.2023 10:47 - Son Güncelleme: 14.02.2023 10:50
Survivor Aşkım Burçe mezar paylaşımıyla kahretti! Sevgilisi Yiğit Can Datlı’yı depremde kaybetmiş ’mahşere kaldık’ demişti: Affet çok ağlıyorum

"AFFET ÇOK AĞLIYORUM"

Survivor Aşkım Burçe mezar paylaşımıyla kahretti! Sevgilisi Yiğit Can Datlı'yı depremde kaybetmiş 'mahşere kaldık' demişti...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Aşkım Burçe mezar paylaşımıyla kahretti! Sevgilisi Yiğit Can Datlı’yı depremde kaybetmiş ’mahşere kaldık’ demişti: Affet çok ağlıyorum

'Yüzyılın felaketi', pazartesi günü biri 7.7, diğeri 7.6 şiddetindeki iki depremle geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki depremde yaşanan binlerce can kaybı ülkemizi yasa boğdu.

Survivor Aşkım Burçe mezar paylaşımıyla kahretti! Sevgilisi Yiğit Can Datlı’yı depremde kaybetmiş ’mahşere kaldık’ demişti: Affet çok ağlıyorum

SURVIVOR BURÇE'NİN ACI GÜNÜ

Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken vefat sayısı da 30 bini geçti. Survivor yarışması ile tanınan Aşkım Burçe Tunay da erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı'nın ölümüyle yıkıldı. Aşkım Burçe, sevgilisine Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarla veda etti:

Survivor Aşkım Burçe mezar paylaşımıyla kahretti! Sevgilisi Yiğit Can Datlı’yı depremde kaybetmiş ’mahşere kaldık’ demişti: Affet çok ağlıyorum

Survivor yarışması ile tanınan Aşkım Burçe Tunay da deprem felaketinde erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı'yı kaybetti.

Survivor Aşkım Burçe mezar paylaşımıyla kahretti! Sevgilisi Yiğit Can Datlı’yı depremde kaybetmiş ’mahşere kaldık’ demişti: Affet çok ağlıyorum

Kahreden haberi sosyal medya hesabından paylaşan Aşkım Burçe Tunay, sevgilisine şu sözlerle veda etti:

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