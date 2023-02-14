Survivor Aşkım Burçe mezar paylaşımıyla kahretti! Sevgilisi Yiğit Can Datlı'yı depremde kaybetmiş 'mahşere kaldık' demişti: "Affet çok ağlıyorum"

SURVIVOR BURÇE'NİN ACI GÜNÜ

Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken vefat sayısı da 30 bini geçti. Survivor yarışması ile tanınan Aşkım Burçe Tunay da erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı'nın ölümüyle yıkıldı. Aşkım Burçe, sevgilisine Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarla veda etti: