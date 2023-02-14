Çağrı Çıtanak'ın eşi Başak Gümülcinelioğlu gözyaşları içinde yardım istemişti! Depremin 9. gününde acı haber: "Kaybettik, başımız sağ olsun..."
Çağrı Çıtanak'ın eşi Başak Gümülcinelioğlu gözyaşları içinde yardım istemişti! Depremin 9. gününde acı haber geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler ve sonrasında gelen artçılar Türkiye'nin yüreğini yaktı. Depremden etkilenen 10 ilde arama, kurttarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kalan isimler arasında ünlülerin aileleri ve akrabaları da yer alıyor. Erkan Petekkaya, Karsu, Seren Serengil, Başak Gümülcinelioğlu gibi isimlerden acı haberler geldi. Başak Gümülcinelioğlu eşi Çağrı Çıtanak'ın annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
14.02.2023 10:18 - Son Güncelleme: 14.02.2023 10:18
"KAYBETTİK, BAŞIMIZ SAĞ OLSUN..."
Çağrı Çıtanak'ın eşi Başak Gümülcinelioğlu gözyaşları içinde yardım istemişti! Depremin 9. gününde acı haber geldi.
Meslektaşı Çağrı Çıtanak ile evli olan başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nun Hatay'da yaşayan kayınvalidesi de enkaz altında kaldı.
Eşi Çağrı Çıtanak ile sosyal medyadan annelerinin enkazda olduğunu duyuran Başak Gümülcinelioğlu paylaşımlarıyla kahretti.