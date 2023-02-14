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Haberler Magazin Çağrı Çıtanak'ın eşi Başak Gümülcinelioğlu gözyaşları içinde yardım istemişti! Depremin 9. gününde acı haber: "Kaybettik, başımız sağ olsun..."

Çağrı Çıtanak'ın eşi Başak Gümülcinelioğlu gözyaşları içinde yardım istemişti! Depremin 9. gününde acı haber: "Kaybettik, başımız sağ olsun..."

Çağrı Çıtanak'ın eşi Başak Gümülcinelioğlu gözyaşları içinde yardım istemişti! Depremin 9. gününde acı haber geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler ve sonrasında gelen artçılar Türkiye'nin yüreğini yaktı. Depremden etkilenen 10 ilde arama, kurttarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kalan isimler arasında ünlülerin aileleri ve akrabaları da yer alıyor. Erkan Petekkaya, Karsu, Seren Serengil, Başak Gümülcinelioğlu gibi isimlerden acı haberler geldi. Başak Gümülcinelioğlu eşi Çağrı Çıtanak'ın annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

14.02.2023 10:18 - Son Güncelleme: 14.02.2023 10:18
Çağrı Çıtanak’ın eşi Başak Gümülcinelioğlu gözyaşları içinde yardım istemişti! Depremin 9. gününde acı haber: Kaybettik, başımız sağ olsun...

"KAYBETTİK, BAŞIMIZ SAĞ OLSUN..."

Çağrı Çıtanak'ın eşi Başak Gümülcinelioğlu gözyaşları içinde yardım istemişti! Depremin 9. gününde acı haber geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çağrı Çıtanak’ın eşi Başak Gümülcinelioğlu gözyaşları içinde yardım istemişti! Depremin 9. gününde acı haber: Kaybettik, başımız sağ olsun...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Bir yandan mucizelere tanıklık ederken bir yandan da kahreden haberler gelmeye devam ediyor.

Çağrı Çıtanak’ın eşi Başak Gümülcinelioğlu gözyaşları içinde yardım istemişti! Depremin 9. gününde acı haber: Kaybettik, başımız sağ olsun...

Meslektaşı Çağrı Çıtanak ile evli olan başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nun Hatay'da yaşayan kayınvalidesi de enkaz altında kaldı.

Çağrı Çıtanak’ın eşi Başak Gümülcinelioğlu gözyaşları içinde yardım istemişti! Depremin 9. gününde acı haber: Kaybettik, başımız sağ olsun...

Eşi Çağrı Çıtanak ile sosyal medyadan annelerinin enkazda olduğunu duyuran Başak Gümülcinelioğlu paylaşımlarıyla kahretti.

Çağrı Çıtanak’ın eşi Başak Gümülcinelioğlu gözyaşları içinde yardım istemişti! Depremin 9. gününde acı haber: Kaybettik, başımız sağ olsun...

"ENKAZDAN BİR KİŞİ ÇIKARILIYOR, AMBULANS GEREKİYOR"
Enkazdaki kayınvalidesi için yardım çağrısında bulunan oyuncu, yapılan çalışmalarda bir kişiden ses alındığını göçük altından çıkarılmaya çalışıldığını söyledi.

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