Merve Boluğur koşa koşa deprem bölgesine gitmişti! "Haydar'ı beklemece" paylaşımı sonrası Merve yer sofrasından paylaştı
Pazartesi günü Kahramanmaraş merkez üssü meydana gele 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinde ünlü isimlerin de sevdikleri enkaz altnda kaldı. Kiminden kurtarılma haberi gelirken kimi ise kahreden bilgileri paylaştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur da arkadaşı için Hatay'a koşmuştu. Merve Boluğur'un arkadaşının kaldığı enkazdan 'Haydar'ı beklemece' notuyla yaptığı paylaşım tepki çekmişti. Merve Boluğur bu kez de yer sofrasından paylaştı. İşte detaylar...
14.02.2023 10:53 - Son Güncelleme: 14.02.2023 10:57