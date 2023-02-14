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Merve Boluğur koşa koşa deprem bölgesine gitmişti! "Haydar'ı beklemece" paylaşımı sonrası Merve yer sofrasından paylaştı

Pazartesi günü Kahramanmaraş merkez üssü meydana gele 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinde ünlü isimlerin de sevdikleri enkaz altnda kaldı. Kiminden kurtarılma haberi gelirken kimi ise kahreden bilgileri paylaştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur da arkadaşı için Hatay'a koşmuştu. Merve Boluğur'un arkadaşının kaldığı enkazdan 'Haydar'ı beklemece' notuyla yaptığı paylaşım tepki çekmişti. Merve Boluğur bu kez de yer sofrasından paylaştı. İşte detaylar...

14.02.2023 10:53 - Son Güncelleme: 14.02.2023 10:57
Merve Boluğur koşa koşa deprem bölgesine gitmişti! Haydar’ı beklemece paylaşımı sonrası Merve yer sofrasından paylaştı

Deprem felaketi sonrası direkt deprem bölgesin giden Merve Boluğur paylaşımlarına devam ediyor.

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Merve Boluğur koşa koşa deprem bölgesine gitmişti! Haydar’ı beklemece paylaşımı sonrası Merve yer sofrasından paylaştı

Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Merve Boluğur koşa koşa deprem bölgesine gitmişti! Haydar’ı beklemece paylaşımı sonrası Merve yer sofrasından paylaştı

10 ilde de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Merve Boluğur koşa koşa deprem bölgesine gitmişti! Haydar’ı beklemece paylaşımı sonrası Merve yer sofrasından paylaştı

Kahreden depremin ardından ünlülerden de acı haberler geldi. Kiminin ailesi kiminin arkadaşı enkaz altında kaldı.

Merve Boluğur koşa koşa deprem bölgesine gitmişti! Haydar’ı beklemece paylaşımı sonrası Merve yer sofrasından paylaştı

O isimlerden biri de Merve Boluğur...

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