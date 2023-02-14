Merve Boluğur koşa koşa deprem bölgesine gitmişti! "Haydar'ı beklemece" paylaşımı sonrası Merve yer sofrasından paylaştı

Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.