Survivor aşıklarından bir garip hareketler! Kadınlara hakaret eden Barış Murat Yağcı 'ayrılmadık' dedi sonra Nisa Bölükbaşı'ya bakın ne yaptı

Survivor tarihinin en popüler sezonu hiç kuşkusuz Survivor 2020 oldu. O sezondan çıkıp ününe ün katmayan kimse yok... Cemal Can Canseven'in şampiyon olarak tamamladığı Survivor 2020'nin en çok dikkat çeken isimlerinin başında Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı geliyordu. İkilii Survivor sonrası sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başladı. Yarışmada birbirlerine tahammül edemezken sevgili olmaları herkesi şaşırttı. Son günlerde çiftin etrafında kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyordu. Nitekim iddialar doğru çıktı ve Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı ayrıldı. Ve son olarak Barış Murat Yağcı'dan bir son dakika hamlesi geldi.

25.05.2021 15:20 - Son Güncelleme: 25.05.2021 15:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





