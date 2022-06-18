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Haberler Magazin Survivor aşıkları trafikte yakalandı! Mert Öcal’ın biricik sevgilisi Sude Burcu utangaç tavırlarıyla dikkat çekti

Survivor aşıkları trafikte yakalandı! Mert Öcal’ın biricik sevgilisi Sude Burcu utangaç tavırlarıyla dikkat çekti

Survivor 2022 All Star'da yarışan Mert Öcal ile Sude Burcu, adada yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü çiftten ilk elenen Mert Öcal olurken Sude Burcu adaya veda eder etmez soluğu sevgilisinin yanında almıştı. Yarışma nedeniyle bir süre ayrı kalan çift, Sude Burcu'nun İstanbul'a gelmesiyle tatile çıkmıştı. Tatil pozlarıyla çok konuşulan ikili, bu kez trafikte kameralara yansıdı. Öcal oldukça keyifliyken Sude Burcu'nun utangaç tavırları dikkat çekti. İşte detaylar...

18.06.2022 01:04 - Son Güncelleme: 18.06.2022 01:14
Survivor aşıkları trafikte yakalandı! Mert Öcal’ın biricik sevgilisi Sude Burcu utangaç tavırlarıyla dikkat çekti

Survivor All Star yarışmasına bu yıl bomba bir aşk üçgeni damga vurdu. Birlikte oldukları iddia edilen Mert ile Sude, bu ilişkiyi gizli tutmayı tercih etmişti.

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Survivor aşıkları trafikte yakalandı! Mert Öcal’ın biricik sevgilisi Sude Burcu utangaç tavırlarıyla dikkat çekti

Yarışmacılardan Evrim Keklik, oyun alanında Sude ve Mert'e "Aranızda bir şey mi var?" diye sorunca gerçekler ortaya çıkmıştı.

Survivor aşıkları trafikte yakalandı! Mert Öcal’ın biricik sevgilisi Sude Burcu utangaç tavırlarıyla dikkat çekti

Ayyuka çıkan Mert ve Sude ilişkisinin ardından Ogeday Girişken, Sude'yi "Mert'ten uzak dur" sözleriyle uyarmıştı.

Survivor aşıkları trafikte yakalandı! Mert Öcal’ın biricik sevgilisi Sude Burcu utangaç tavırlarıyla dikkat çekti

Daha sonra Nisa, takım arkadaşı Sude'ye, Mert'in dışarıda Makbule Şakalakoğlu ile bir ilişkisi olduğunu söylemişti. Sude, her şeye rağmen Mert'i sevdiğini söyleyerek ilişkisine devam etme kararı almıştı.

Survivor aşıkları trafikte yakalandı! Mert Öcal’ın biricik sevgilisi Sude Burcu utangaç tavırlarıyla dikkat çekti

Tüm bunlar yaşanırken sosyal medyada Öcal'ı takip etmeyi bırakan Makbule Şakalakoğlu, birlikte yer aldıkları fotoğrafları da kaldırmıştı.

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