Survivor aşıkları trafikte yakalandı! Mert Öcal’ın biricik sevgilisi Sude Burcu utangaç tavırlarıyla dikkat çekti

Daha sonra Nisa, takım arkadaşı Sude'ye, Mert'in dışarıda Makbule Şakalakoğlu ile bir ilişkisi olduğunu söylemişti. Sude, her şeye rağmen Mert'i sevdiğini söyleyerek ilişkisine devam etme kararı almıştı.