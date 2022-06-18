Survivor aşıkları trafikte yakalandı! Mert Öcal’ın biricik sevgilisi Sude Burcu utangaç tavırlarıyla dikkat çekti
Survivor 2022 All Star'da yarışan Mert Öcal ile Sude Burcu, adada yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü çiftten ilk elenen Mert Öcal olurken Sude Burcu adaya veda eder etmez soluğu sevgilisinin yanında almıştı. Yarışma nedeniyle bir süre ayrı kalan çift, Sude Burcu'nun İstanbul'a gelmesiyle tatile çıkmıştı. Tatil pozlarıyla çok konuşulan ikili, bu kez trafikte kameralara yansıdı. Öcal oldukça keyifliyken Sude Burcu'nun utangaç tavırları dikkat çekti. İşte detaylar...
18.06.2022 01:04 - Son Güncelleme: 18.06.2022 01:14
Survivor All Star yarışmasına bu yıl bomba bir aşk üçgeni damga vurdu. Birlikte oldukları iddia edilen Mert ile Sude, bu ilişkiyi gizli tutmayı tercih etmişti.