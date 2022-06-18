Ebru Yaşar bakın aslen nereli çıktı! Herkes Ankara sanıyordu gerçek bambaşkaymış! Duyan inanamadı İşte Ebru Yaşar’ın memleketi...
Ebru Yaşar ile eşi Necat Gülseven tarafından yaptırılan 'Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu'ndaki öğrenciler ilk karnelerini aldı. Bunun üzerine gündem olan ünlü şarkıcının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları arasında da yer alan şarkıcının özellikle memleketi merak edildi. Seni Anan Benim İçin Doğurmuş, Aşkımız Buraya Kadar, Yeşillenirim ve daha nicesiyle hafızalara kazınan şarkıcı hakkında araştırma yapanlar özellikle "Ebru Yaşar aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. 44 yaşındaki Yaşar'ın memleketini ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ebru Yaşar'ın memleketi...
Ebru Yaşar ile eşi Necat Gülseven tarafından yaptırılan 'Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu'ndaki öğrenciler ilk karnelerini aldı. Bunun üzerine gündem olan ünlü şarkıcı Ebru Yaşar'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
EBRU YAŞAR KİMDİR?
İTÜ Türk Sanat Müziği Bölümü'nden mezun olan Ebru Yaşar, 1995 yılının Mayıs ayında 'Bu Sahilde' adlı ilk albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu ve kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu.
1999 yılının Şubat ayına gelindiğinde ise Yaşar, İbrahim Tatlıses'in yardımıyla "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" adlı şarkısını piyasaya sürüp müzik listelerini altüst etti. Bu şarkıyla kendini Türk müzik piyasasında ispatlayan Yaşar'ın albümü, aynı sene 1 milyon barajını geçerek yılın en çok satan albümü oldu.
"Sessize Aldım", "Seviyorum Seni", "Aşkımız Buraya Kadar", "Yeşillenirim" ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Ebru Yaşar, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi.
23 Haziran 2015 tarihinde Necat Gülseven ile Marmaris Bozburun'da dünyaevine giren şarkıcının bu evlilikten Ebru Su ve Hasan Poyraz adında iki evladı oldu.