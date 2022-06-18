Ebru Yaşar bakın aslen nereli çıktı! Herkes Ankara sanıyordu gerçek bambaşkaymış! Duyan inanamadı İşte Ebru Yaşar’ın memleketi...

1999 yılının Şubat ayına gelindiğinde ise Yaşar, İbrahim Tatlıses'in yardımıyla "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" adlı şarkısını piyasaya sürüp müzik listelerini altüst etti. Bu şarkıyla kendini Türk müzik piyasasında ispatlayan Yaşar'ın albümü, aynı sene 1 milyon barajını geçerek yılın en çok satan albümü oldu.