Helal sana Kenan İmirzalıoğlu nasıl da okudun! Kim Milyoner Olmak İster'de bomba soru: O ülkenin başkentinin ilk ismini duyan hayrete düştü
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde bir yarışmacıya sorulan ve telaffuzu zor olan soru geceye damgasını vurdu. Kenan İmirzalıoğlu'nun soruyu başarılı bir şekilde okuması sosyal medyada "Helal sana Kenan İmirzalıoğlu nasıl da okudun!" yorumlarını beraberinde getirirken o anlar büyük beğeni topladı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de tüm dikkatleri üzerine toplayan 50.000 TL değerindeki o soru...
18.06.2022 01:17 - Son Güncelleme: 18.06.2022 01:34
Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yayınlanan yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.
Kenan İmirzalıoğlu'nun soruyu başarılı bir şekilde okuması sosyal medyada "Helal sana Kenan İmirzalıoğlu nasıl da okudun!" yorumlarını beraberinde getirirken o anlar büyük beğeni topladı.