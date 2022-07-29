Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak milli sporcuya sırılsıklam aşık! Bodrum tatilinde fena yakalanmışlardı o isim bakın kim...
Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Bodrum tatilinde fena yakalanmışlardı o isim milli bir sporcu... Kardeşlerim dizisinin yakışıklı Ömer'i, kariyerinde hızla yükseliyor. Hem oyunculuğu hem de yakışıklılığı ile gönüllerde taht kuran Yiğit Koçak, milli sporcu sevgilisi ile geçtiğimiz ay Bodrum tatilinde kameralara takılmıştı. İkilinin romantik anları gündeme bomba gibi düşmüştü. Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak'ın sevgilisi bakın kim... Sporcu ve kendisi gibi rekortmen bir anne ve babanın kızı...
29.07.2022 09:29 - Son Güncelleme: 29.07.2022 09:39
Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak milli sporcuya sırılsıklam aşık! Bodrum tatilinde fena yakalanmışlardı o isim bakın kim...
Kardeşlerim dizisinin Ömer'i Yiğit Koçak, sevgilisi ile birlikte çıktığı tatilde romantik anlar yaşadı.