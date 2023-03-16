Survivor Asena herkesi sinirden çatlattı Merve'yi dövmüştü bu kez Fatih'e katıla katıla güldü! O ünlü futbolcunun eski eşi Asena Demirbağ...
Bu sezon beklenen reytinglerin çok çok altında kalan Survivor 2023'te ekrana yansıyan ve izleyicinin gözünden kaçmayan o görüntü sosyal medyanın diline düştü. Daha önce takım arkadaşı Merve'yle saç saça baş başa kavga eden Asena Demirbağ'ın, potaya giren takım arkadaşı Fatih'in duygusal anlar yaşadığı esnada kahkahasına hakim olmaya çalıştığı görüntü olay oldu. İşte detaylar.
16.03.2023 11:57 - Son Güncelleme: 16.03.2023 11:59
Survivor 2023'te haftanın eleme adaylarının belirlendiği konseyde ekrana yansıyan görüntü sosyal medyada tepki çekti.
Olayın kahramanı ise önceki günlerde takım arkadaşı Merve'yle saç saça baş başa kavga eden Asena Demirbağ.
Fatih'in arkasında oturan takım arkadaşı Asena Demirbağ ise bu durum karşısında kendini tutamayıp, gülmeye başladı. Konseyde yaşanan o anlar kameralara da anbean yansıdı.