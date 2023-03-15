Ferit'i gördü kendinden geçti aşağı in "Ferit aşağı in" Yalı Çapkını'nın başrolü Mert Ramazan Demir'i kenara sıkıştırınca...
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit Korhan karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Mert Ramazan Demir son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Rol arkadaşı Afra Saraçoğlu'yla aşk yaşadığı iddia edilen Mert Ramazan Demir'in özel hayatı merak ediliyor. Özellikle kadınların dikkatini çeken Mert Ramazan Demir'i hayranları köşeye sıkıştırınca olanlar oldu. İşte detaylar...
15.03.2023 15:56 - Son Güncelleme: 15.03.2023 15:59
Mert Ramazan Demir, 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Mert Ramazan Demir'in boyu 178, kilosu 73, burcu ise Yay'dır.