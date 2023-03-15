Adını Feriha Koydum ezik Cansu'yu son haliyle tanımanız mümkün değil "Oyunculuğa küsmek üzereyim" diyen Sedef Şahin'in son hali...
Hazal Kaya ile Çağatay Ulusoy'un başrollerinde yer aldığı ve bir dönemin en çok konuşulan dizilerinden olan Adını Feriha Koydum'da Emir Sarrafoğlu'na platonik aşık olan Cansu rolüne hayat veren Sedef Şahin, değişimiyle görenleri şaşırttı. Bir programa katılan Sedef Şahin'i ilk bakışta kimse tanıyamadı! İşte bir hayli kilo veren ve bir dizi estetik operasyon geçiren Sedef Şahin'in son hali...
15.03.2023 14:40 - Son Güncelleme: 15.03.2023 14:41
Adını Feriha Koydum dizisinde Cansu karakterine hayat veren Sedef Şahin, son haliyle dikkat çekiyor.
Son olarak 'Diriliş Ertuğrul'da 'Maria' karakterine hayat veren Sedef Şahin, verdiği kilolarla gündem olmuştu.