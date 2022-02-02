Survivor Ardahan’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Sadece 2 hafta aşk yaşadığı Tuğçe Ergişi şimdilerde bambaşka biri! Yeni tarzı sosyal medyayı salladı

"BİZİM İÇİN ŞAMPİYONSUN"

Sevilen şarkıcı paylaşımına, "30 gün bizimleydin. Selçuk'u hiç tanımadan her gün bizimle dua ettin. Sen benim için, bizim için şampiyonsun kardeşim. Seni çok seviyorum ve her zamanda yanındayım, yanındayız" notunu düştü.