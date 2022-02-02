Survivor Ardahan'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Sadece 2 hafta aşk yaşadığı Tuğçe Ergişi şimdilerde bambaşka biri! Yeni tarzı sosyal medyayı salladı
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sadık Ardahan Uzkanbaş'ın eski kız arkadaşını görenler şaştı kaldı. Uzkanbaş meğer bir zamanlar Bu Tarz Benim yarışmacı olan Tuğçe Ergişi ile birliktelik yaşamış. Çiftin sadece 2 hafta birliktelik yaşadıkları ortaya çıktı. Ergişi şimdilerde 163 bin takipçili İnstagram hesabından sık sık yeni tarzıyla paylaşımlarda bulunuyor. Yarışmadan sonra başbaşka birine dönüşen 33 yaşındaki eski yarışmacı hakkında estetik yaptırdığı iddia ediliyor. İşte Tuğçe Ergişi'nin sosyal medya paylaşımları...
02.02.2022 22:07
- Son Güncelleme: 02.02.2022 22:07
Survivor All Star'ın yarışmacıları arasında yer alan Sadık Ardahan Uzkanbaş özel hayatıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda dokunulmazlık oyunda takımına kazandırdığı sayıyı Alişan'ın vefat eden ağabeyi Selçuk Tektaş'a armağan eden Uzkanbaş'a ünlü şarkıcıdan yanıt gecikmedi. O anları sosyal medyada paylaşan şarkıcı, kardeşini unutmayan Ardahan için duygulandıran bir mesaj yayınladı.
Jüri koltuğunda Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, Ivana Sert'in oturduğu Bu Tarz Benim yarışmasıyla ünlenen Tuğçe Ergişi ile Survivor Ardahan'ın bir dönem aşk yaşadığını öğrenen donakaldı.