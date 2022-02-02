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Haberler Magazin Survivor Ardahan'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Sadece 2 hafta aşk yaşadığı Tuğçe Ergişi şimdilerde bambaşka biri! Yeni tarzı sosyal medyayı salladı

Survivor Ardahan'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Sadece 2 hafta aşk yaşadığı Tuğçe Ergişi şimdilerde bambaşka biri! Yeni tarzı sosyal medyayı salladı

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sadık Ardahan Uzkanbaş'ın eski kız arkadaşını görenler şaştı kaldı. Uzkanbaş meğer bir zamanlar Bu Tarz Benim yarışmacı olan Tuğçe Ergişi ile birliktelik yaşamış. Çiftin sadece 2 hafta birliktelik yaşadıkları ortaya çıktı. Ergişi şimdilerde 163 bin takipçili İnstagram hesabından sık sık yeni tarzıyla paylaşımlarda bulunuyor. Yarışmadan sonra başbaşka birine dönüşen 33 yaşındaki eski yarışmacı hakkında estetik yaptırdığı iddia ediliyor. İşte Tuğçe Ergişi'nin sosyal medya paylaşımları...

02.02.2022 22:07 - Son Güncelleme: 02.02.2022 22:07
Survivor Ardahan’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Sadece 2 hafta aşk yaşadığı Tuğçe Ergişi şimdilerde bambaşka biri! Yeni tarzı sosyal medyayı salladı

Survivor All Star'ın yarışmacıları arasında yer alan Sadık Ardahan Uzkanbaş özel hayatıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda dokunulmazlık oyunda takımına kazandırdığı sayıyı Alişan'ın vefat eden ağabeyi Selçuk Tektaş'a armağan eden Uzkanbaş'a ünlü şarkıcıdan yanıt gecikmedi. O anları sosyal medyada paylaşan şarkıcı, kardeşini unutmayan Ardahan için duygulandıran bir mesaj yayınladı.

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Survivor Ardahan’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Sadece 2 hafta aşk yaşadığı Tuğçe Ergişi şimdilerde bambaşka biri! Yeni tarzı sosyal medyayı salladı

"SELÇUK ABİ RUHUN ŞAD OLSUN"

Yaz ayında ağabeyi Selçuk Tektaş'ı koronavirüsten kaybeden Alişan, Survivor Ardahan'ın kazandığı oyun sonrası "Seçuk abi ruhun şad olsun Selçuk abi" dediği ana ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Survivor Ardahan’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Sadece 2 hafta aşk yaşadığı Tuğçe Ergişi şimdilerde bambaşka biri! Yeni tarzı sosyal medyayı salladı

"BİZİM İÇİN ŞAMPİYONSUN"

Sevilen şarkıcı paylaşımına, "30 gün bizimleydin. Selçuk'u hiç tanımadan her gün bizimle dua ettin. Sen benim için, bizim için şampiyonsun kardeşim. Seni çok seviyorum ve her zamanda yanındayım, yanındayız" notunu düştü.

Survivor Ardahan’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Sadece 2 hafta aşk yaşadığı Tuğçe Ergişi şimdilerde bambaşka biri! Yeni tarzı sosyal medyayı salladı

İkili arasında yaşananlar herkesi duygulanırdı. Gündemden düşmeyen Survivor Ardahan'ın eski kız arkadaşı herkesi şaşırttı.

Survivor Ardahan’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Sadece 2 hafta aşk yaşadığı Tuğçe Ergişi şimdilerde bambaşka biri! Yeni tarzı sosyal medyayı salladı

Jüri koltuğunda Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, Ivana Sert'in oturduğu Bu Tarz Benim yarışmasıyla ünlenen Tuğçe Ergişi ile Survivor Ardahan'ın bir dönem aşk yaşadığını öğrenen donakaldı.

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