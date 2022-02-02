Çöpçüler Kralı’nın Zabıta Şakir’i Şener Şen’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer Ekmek Teknesi’nin yıldız oyuncusuyla...
Çöpçüler Kralı'nın Zabıta Şakir'i Şener Şen'in eski eşi bakın kim çıktı! Başrollerinde Kemal Sunal, Ayşen Gruda ve Şener Şen gibi usta oyuncuların yer aldığı, Yeşilçam'ın sevilen filmi Çöpçüler Kralı, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisiyle buluştu. Yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği 1977 yapımı filmde Zabıta Şakir'i canlandıran Şener Şen'in hayatı ise merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Şener Şen'in bir dönem Ekmek Teknesi'nin yıldız oyuncusuyla evli olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Şener Şen'in kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eski eşi kimmiş...
02.02.2022 21:09
- Son Güncelleme: 02.02.2022 21:09
Çekimleri Güneşli Sokak, Cihangir ve çevresinde yapılan Çöpçüler Kralı'nın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Şener Şen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.