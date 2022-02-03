Nur Bozar'ın son haline bakın! Bu Tarz Benim'de duru güzelliği ile kıskanılıyordu! Yarışmayı bırakıp evlendi şimdi evli, mutlu, çocuklu...
Bu Tarz Benim yarışmasıyla ünlenen Nur Bozar'ın son haline bakın! Yarışmanın en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Bozar şimdilerde evli, mutlu, çocuklu... Yarışmayı bırakıp aniden evlenen Bozar şimdilerde mutlu hayatı ile konuşuluyor. Yarışmada tanındıktan sonra sosyal medya hesabında takipçi sayısını artıran eski yarışmacıyı artık tam 12,6 bin kişi takip ediyor. İşte Bu Tarz Benim'den rüzgar gibi geçen Nur Bozar'ın yeni tarzı ve ailesi...
03.02.2022 09:08
- Son Güncelleme: 03.02.2022 09:11
Bir dönem moda programı Bu Tarz Benim'de yarışan Nur Bozan'ın şimdiki hali merak ediliyordu. Yarışmadan sonra aniden evlenme kararı alan güzel yarışmacı bir de çocuk yaptı. 3 kişilik bir aile oluşturan Nur Bozan sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. İnstagram'da 12 bini aşkın takipçisi bulunan Bozan sık sık çocuğu ile çektiği fotoğrafları paylaşıyor. Kimi eski yarışmacıyı gördüğünde tanıyamıyor. İşte 31 yaşındaki Bu Tarz Benim Nur'un yeni hayatı...
Show TV'nin yarışma programı Bu Tarz Benim (diğer adıyla İşte Benim Stilim) bir dönemin en favori programları arasında yer alıyordu.