Nur Bozar'ın son haline bakın! Bu Tarz Benim'de duru güzelliği ile kıskanılıyordu! Yarışmayı bırakıp evlendi şimdi evli, mutlu, çocuklu...

Bir dönem moda programı Bu Tarz Benim'de yarışan Nur Bozan'ın şimdiki hali merak ediliyordu. Yarışmadan sonra aniden evlenme kararı alan güzel yarışmacı bir de çocuk yaptı. 3 kişilik bir aile oluşturan Nur Bozan sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. İnstagram'da 12 bini aşkın takipçisi bulunan Bozan sık sık çocuğu ile çektiği fotoğrafları paylaşıyor. Kimi eski yarışmacıyı gördüğünde tanıyamıyor. İşte 31 yaşındaki Bu Tarz Benim Nur'un yeni hayatı...