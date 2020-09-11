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Survivor Ardahan gönlünü stil yarışmalarının bilinen ismi Tuğçe Ergişi'ye kaptırdı! 'Değişik bir ikili'

Survivor Ardahan'ın sevgilisi, stil yarışmasıyla ünlenen ve geçirdiği estetik operasyonlarla dikkat çeken Tuğçe Ergişi çıktı.'Bu Tarz Benim' yarışmasıyla ünlenen Tuğçe Ergişi, Yılmaz Morgül'e olan benzerliğiyle sosyal medyada epey konuşulmuştu. İşte Survivor Ardahan ve sevgilisi Tuğçe Ergişi...

11.09.2020 12:22 - Son Güncelleme: 11.09.2020 12:42
Survivor Ardahan gönlünü stil yarışmalarının bilinen ismi Tuğçe Ergişi'ye kaptırdı! 'Değişik bir ikili'

'Survivor 2020' ile tanınan Sadık Ardahan Uzkanbaş, yarışma sonrası sosyal medya paylaşımları ve konuk olduğu programlarla gündeme sık sık geldi. Survivor'da kullandığı 'Babuş' kelimesiyle dikkatleri üzerine çeken Ardahan, sempatik tavırlarıyla da sevilen isimlerden biri haline gelmişti.

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Survivor Ardahan gönlünü stil yarışmalarının bilinen ismi Tuğçe Ergişi'ye kaptırdı! 'Değişik bir ikili'

'Survivor' Ardahan, aşkı adadan döndükten sonra bir başka programın yarışmacısında buldu. Ardahan, 'Kısmetse Olur'da ve Bu Tarz Benim'de yer alan Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı. Ardahan ve Tuğçe Ergişi, ilişkiye başladığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Tuğçe Ergişi paylaştığı hikayede "Durdum durdum en romantiğini buldum" ifadelerini kullandı.

Survivor Ardahan gönlünü stil yarışmalarının bilinen ismi Tuğçe Ergişi'ye kaptırdı! 'Değişik bir ikili'

'Bu Tarz Benim' yarışmasıyla ünlenen Tuğçe Ergişi, Yılmaz Morgül'e olan benzerliğiyle sosyal medyada epey konuşulmuştu. Şimdilerde modellik yapan yarışmacının estetikle değişimi de bir dönem gündeme damga vurmuştu.

Survivor Ardahan gönlünü stil yarışmalarının bilinen ismi Tuğçe Ergişi'ye kaptırdı! 'Değişik bir ikili'

DEFNE SAMYELİ - SERDAR BİLGİLİ

Sabah'ın haberine göre çifte yakın bir kaynaktan, çiçeği burnunda aşıkların gözlerden uzak olmak için Bilgili'nin teknesinde vakit geçirdiği öğrenildi.

Survivor Ardahan gönlünü stil yarışmalarının bilinen ismi Tuğçe Ergişi'ye kaptırdı! 'Değişik bir ikili'

Önce Bozburun'da, ardından da Göcek'te baş başa tatil yapan aşıkların hafta sonu İstanbul'a döndüğü ortaya çıktı.

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