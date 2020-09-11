Survivor Ardahan gönlünü stil yarışmalarının bilinen ismi Tuğçe Ergişi'ye kaptırdı! 'Değişik bir ikili'

'Survivor' Ardahan, aşkı adadan döndükten sonra bir başka programın yarışmacısında buldu. Ardahan, 'Kısmetse Olur'da ve Bu Tarz Benim'de yer alan Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı. Ardahan ve Tuğçe Ergişi, ilişkiye başladığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Tuğçe Ergişi paylaştığı hikayede "Durdum durdum en romantiğini buldum" ifadelerini kullandı.