Survivor Ardahan gönlünü stil yarışmalarının bilinen ismi Tuğçe Ergişi'ye kaptırdı! 'Değişik bir ikili'
Survivor Ardahan'ın sevgilisi, stil yarışmasıyla ünlenen ve geçirdiği estetik operasyonlarla dikkat çeken Tuğçe Ergişi çıktı.'Bu Tarz Benim' yarışmasıyla ünlenen Tuğçe Ergişi, Yılmaz Morgül'e olan benzerliğiyle sosyal medyada epey konuşulmuştu. İşte Survivor Ardahan ve sevgilisi Tuğçe Ergişi...
11.09.2020 12:22
- Son Güncelleme: 11.09.2020 12:42
'Survivor' Ardahan, aşkı adadan döndükten sonra bir başka programın yarışmacısında buldu. Ardahan, 'Kısmetse Olur'da ve Bu Tarz Benim'de yer alan Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı. Ardahan ve Tuğçe Ergişi, ilişkiye başladığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Tuğçe Ergişi paylaştığı hikayede "Durdum durdum en romantiğini buldum" ifadelerini kullandı.
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