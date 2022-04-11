RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Survivor Anıl'ın sevgilisi aşka geldi dudak dudağa pozu paylaştı! Fiziğiyle düşman çatlatan Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda...

Survivor Anıl'ın sevgilisi aşka geldi dudak dudağa pozu paylaştı! Fiziğiyle düşman çatlatan Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda...

Survivor 2022 All-Star'ın flaş isimlerinden biri de Anıl Berk Baki... Daha önce Survivor 2018 kadrosunda yer alan, geçen yıl Exxen'de yayınlanan Survivor Cup'ta şampiyon olan Anıl Berk Baki, başarısını 2022 All-Star'da da sürdürüyor. Son haftalarda performans birincisi olarakta dikkat çeken Anıl Berk Baki'nin özel hayatı yakından takip ediliyor. Yarışmada dilinden düşürmediği sevgilisi İlayda Oral'ın önceki gün yaptığı aşk dolu paylaşım sosyal medyaya damgasını vurdu.

11.04.2022 10:19 - Son Güncelleme: 11.04.2022 10:19
Survivor Anıl’ın sevgilisi aşka geldi dudak dudağa pozu paylaştı! Fiziğiyle düşman çatlatan Anıl Berk Baki’nin sevgilisi İlayda...

Anıl Berk Baki kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alan isimlerden olan Anıl Berk Baki 2018 yılında Survivor kadrosunda yer almıştı.

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Survivor Anıl’ın sevgilisi aşka geldi dudak dudağa pozu paylaştı! Fiziğiyle düşman çatlatan Anıl Berk Baki’nin sevgilisi İlayda...

Survivor 2018'de ortaya koyduğu başarılı parkur performansları ile akıllarda kalan Anıl Berk Baki, aynı performansı Survivor 2022 All-Star'da da sürdürüyor.

Survivor Anıl’ın sevgilisi aşka geldi dudak dudağa pozu paylaştı! Fiziğiyle düşman çatlatan Anıl Berk Baki’nin sevgilisi İlayda...

All-Star'ın başlarında sivri çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Anıl Berk Baki yarışma ilerledikçe daha sakin olmayı seçti. Ayrıca son dönemde de bir türlü gülmeyen yüzü, performans birinciliğini bile somurtarak karşılamasıyla sosyal medyanın diline düşmüştü.

Survivor Anıl’ın sevgilisi aşka geldi dudak dudağa pozu paylaştı! Fiziğiyle düşman çatlatan Anıl Berk Baki’nin sevgilisi İlayda...

Survivor 2022 All Star yarışma programında Gönüllüler takımında yer alan ve parkurların tozunu estiren yarışmacı Anıl Berk Baki'nin İlayda Oral adında sevgilisi bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda cesur pozlarıyla gündeme gelen İlayda Oral aşka geldi.

Survivor Anıl’ın sevgilisi aşka geldi dudak dudağa pozu paylaştı! Fiziğiyle düşman çatlatan Anıl Berk Baki’nin sevgilisi İlayda...

Survivor'un popüler yarışmacılarından biri olan Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral, Baki ile olan pozunu sosyal medya hesabından paylaştı ve Fransızca aşk notu düştü.

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