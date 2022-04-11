RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Çağla Şıkel'in oğulları ile plaj keyfi! Babaları Emre Altuğ'a benzetilen yakışıklılara ünlülerden yorum yağdı Esra Erol ve Arzum Onan da...

Çağla Şıkel'in oğulları ile plaj keyfi! Babaları Emre Altuğ'a benzetilen yakışıklılara ünlülerden yorum yağdı Esra Erol ve Arzum Onan da...

Çağla Şıkel'in oğulları ile plaj keyfi! Babaları Emre Altuğ'a benzetilen yakışıklı kardeşler Uzay ve Kuzey'e ünlü isimlerden yorum yağdı, başı ise Esra Erol ve Arzum Onan çekti. Kaan Yıldırım ve Deniz Şahin ile adı aşk dedikodularına karışan Çağla Şıkel, 2008 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı Emre Altuğ ile 2015'te boşanmıştı. Bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu dünyaya getiren Şıkel, oğulları ile birlikte küçük bir tatile çıktı. O anlardan kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan Çağla Şıkel'ın Instagram paylaşımları kısa sürede gündem oldu. Evlatlarına olan düşkünlüğü ile birlinen Çağla Şıkel'e, "Ne çabuk büyüdüler," "Ne güzelsiniz" , "Harika anne" şeklinde yorumlar yapıldı.

11.04.2022 09:44 - Son Güncelleme: 11.04.2022 09:44
Çağla Şıkel’in oğulları ile plaj keyfi! Babaları Emre Altuğ’a benzetilen yakışıklılara ünlülerden yorum yağdı Esra Erol ve Arzum Onan da...

Çağla Şıkel'in oğulları ile plaj keyfi! Babaları Emre Altuğ'a benzetilen yakışıklılara ünlülerden yorum yağdı başı ise Esra Erol ve Arzum Onan çekti...

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Çağla Şıkel’in oğulları ile plaj keyfi! Babaları Emre Altuğ’a benzetilen yakışıklılara ünlülerden yorum yağdı Esra Erol ve Arzum Onan da...

es'in Deniz Şahin'le görüntüsü ortaya çıkmıştı ve ardından adı aşk iddialarına karışmıştı ünlü mankenin... Geçtiğimiz hafta Bebek'te bir mekanda eğlencede görüntülenen Çağla, çıkışta gazetecilere yakalanmamak için kalabalığın arasından çıktı.

Çağla Şıkel’in oğulları ile plaj keyfi! Babaları Emre Altuğ’a benzetilen yakışıklılara ünlülerden yorum yağdı Esra Erol ve Arzum Onan da...

ErciyAncak ünlü model, bir anda flaşların patlamasıyla, "Yine yakalandık" diyerek, kahkaha attı. Güzel sunucu, Bebek'te başka bir mekana giriş yaptı.

Çağla Şıkel’in oğulları ile plaj keyfi! Babaları Emre Altuğ’a benzetilen yakışıklılara ünlülerden yorum yağdı Esra Erol ve Arzum Onan da...

Emre Altuğ ile Çağla Şıkel, 2008 yılında nikah masasına oturmuş ve 2015'te evliliklerini sonlandırmıştı. Boşandıktan sonra hakkında çıkan aşk iddialarını her seferinde yalanlayan ünlü manken, geçtiğimiz aylarda oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı haberleriyle gündem olmuş, bu iddiaları "Sadece arkadaşız" diyerek yalanlamıştı.

Çağla Şıkel’in oğulları ile plaj keyfi! Babaları Emre Altuğ’a benzetilen yakışıklılara ünlülerden yorum yağdı Esra Erol ve Arzum Onan da...

İşadamı Deniz Şahin'le aşk yaşadığı haberlerine cevap veren Şıkel, "Hayatımda kimse yok. Böyle gizli saklı şeyleri de sevmiyorum. Hayatımda biri olursa seve seve söylerim. Artık 20 yaşında değiliz. Bu öyle isteyince olan bir şey de değil" yanıtını verdi.

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