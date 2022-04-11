Çağla Şıkel’in oğulları ile plaj keyfi! Babaları Emre Altuğ’a benzetilen yakışıklılara ünlülerden yorum yağdı Esra Erol ve Arzum Onan da...

İşadamı Deniz Şahin'le aşk yaşadığı haberlerine cevap veren Şıkel, "Hayatımda kimse yok. Böyle gizli saklı şeyleri de sevmiyorum. Hayatımda biri olursa seve seve söylerim. Artık 20 yaşında değiliz. Bu öyle isteyince olan bir şey de değil" yanıtını verdi.