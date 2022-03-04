Survivor Anıl'ın 'bir dahakine açta görelim' dediği güzel sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer Anıl Berk Baki'nin sevgilisi
Survivor 2022 All-Star'ın flaş isimlerinden biri de Anıl Berk Baki... Daha önce Survivor 2018 kadrosunda yer alan, geçen yıl Exxen'de yayınlanan Survivor Cup'ta şampiyon olan Anıl Berk Baki, başarısını 2022 All-Star'da da sürdürüyor. Son haftalarda performans birincisi olarakta dikkat çeken Anıl Berk Baki, yakın arkadaşı olan Ogeday Girişken'le girdiği polemikle çok konuşulmuştu. Önceki gün gönüllüler takımının kazandığı iletişim ödülünde sevgilisinden gelen mesajla yüzü gülen Anıl Berk Baki'nin 'o eşek gözlerini açta görelim' dediği sevgilisi İlayda Oral, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.
Survivor 2018'de ortaya koyduğu başarılı parkur performansları ile akıllarda kalan Anıl Berk Baki, aynı performansı Survivor 2022 All-Star'da da sürdürüyor.
All-Star'ın başlarında sivri çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Anıl Berk Baki yarışma ilerledikçe daha sakin olmayı seçti. Ayrıca son dönemde de bir türlü gülmeyen yüzü, performans birinciliğini bile somurtarak karşılamasıyla sosyal medyanın diline düşmüştü.
SONUNDA YÜZÜ GÜLDÜ
Adı Survivor'ın somurtkanına çıkan Anıl Berk Baki'nin yüzü sevgilisi İlayda Oral'dan gelen mesajla güldü.
Geçtiğimiz günlerde gönüllüler takımın kazandığı iletişim ödülünde kız arkadaşından gelen mesajı, gözlerinin içi gülerek okuyan Anıl Berk Baki hakkında 'Anıl'ın yüzü sadece kız arkadaşından gelen mesajla gülüyor' yorumları yapıldı sosyal medyada.