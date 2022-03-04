Survivor Anıl’ın ’bir dahakine açta görelim’ dediği güzel sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer Anıl Berk Baki’nin sevgilisi

All-Star'ın başlarında sivri çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Anıl Berk Baki yarışma ilerledikçe daha sakin olmayı seçti. Ayrıca son dönemde de bir türlü gülmeyen yüzü, performans birinciliğini bile somurtarak karşılamasıyla sosyal medyanın diline düşmüştü.