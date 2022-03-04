SON DAKİKA! Akrep Nalan 67 yaşında hayatını kaybetti! Ölmeden önceki son anlarını komşusu anlattı: "Ambulans gelene kadar..."
Son dakika haberi... Akrep Nalan, geçen aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı.Akrep Nalan'dan sevenlerini yıkan haber geldi. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın (67) hayatını kaybetti. Peki Akrep Nalan'ın ölüm nedeni ne? İşte sanat dünyasını yasa boğan ölüm haberinin detayları...
AKREP NALAN'DA KAHREDEN HABER!
Akrep Nalan 67 yaşında hayatını kaybetti.. .Bodrum'da hayat arkadaşı Alişan Çiçek ile yaşayan Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın (67) geçen aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı.
Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği Fidan Hoca karakteri ile hafızalarda yer edinen Akrep Nalan'dan acı haber geldi.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Akrep Nalan hayatını kaybetti. Acı haberi Özgür Aras, sosyal medya hesabından duyurdu.
Akrep Nalan'ın geçtiğimiz aylarda yüksek ateş ve şiddetli tireme nöbetleri nedeniyle hastanede yatarak tedavi edilmesine karar verilmişti. 2015 yılında anjiyo olan Nalan, zaman zaman nefes darlığı yaşıyordu.
Akrep Nalan'ın komşusu Özlem Oprak, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak sanatçının son anlarını anlattı.