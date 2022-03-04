Akrep Nalan'ın son hali yüzlerde acı bir tebessüm bıraktı! Ölüm haberiyle yasa boğan Füsun Nalan Açın'ın lakabı neden Akrep?
Akrep Nalan'ın son hali yüzlerde acı bir tebessüm bıraktı! Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın (67) hayatını kaybetti. Ölüm haberiyle yasa boğan Füsun Nalan Açın'ın lakabı neden Akrep merak ediliyor. Usta isim bu lakabı 1978 yılında aldı. Peki Akrep Nalan'ın ölüm nedeni ne? İşte sanat dünyasını yasa boğan Akrep Nalan'ın ölümünün ardından merak edilenler...
04.03.2022 11:12 - Son Güncelleme: 04.03.2022 11:29
AKREP NALAN NEDEN ÖLDÜ?
Akrep Nalan'ın son hali yüzlerde acı bir tebessüm bıraktı! Ölüm haberiyle yasa boğan Füsun Nalan Açın'ın lakabı neden Akrep?
Ünlü sanatçı Nalan Açın hayatını kaybetti. Akrep Nalan lakabıyla hafızalara kazınan ünlü sanatçı şarkıcılık kariyerinin dışında oyunculuk da yapmıştı. Akrep Nalan, uzun seneler boyunca devam eden Hayat Bilgisi dizisinde rol almıştı. Akrep Nalan neden öldü?
SABAH SAATLERİNDE FENALAŞTI
Acı haberi menajer Özgür Aras sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Akrep Nalan sağlık problemleriyle mücadele ediyordu. Akrep Nalan'ın komşusu Özlem Oprak, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak sanatçının son anlarını anlattı.