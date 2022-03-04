Akrep Nalan’ın son hali yüzlerde acı bir tebessüm bıraktı! Ölüm haberiyle yasa boğan Füsun Nalan Açın’ın lakabı neden Akrep?

Oprak, "Sabah saatlerinde fenalaştı. Ambulansı çağırdım ancak gelene kadar vefat etti. Eşini dostuna haber verdim ama vefat etmişti. Saat 08.00 gibi... Çok üzgünüz, sevenlerinin başı sağolsun. Nurlarda yatsın inşallah." ifadelerini kullandı.