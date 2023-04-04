Survivor Alper'in eski sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı! Evliliğin kıyısından dönmüşler Alper Rende'nin eski aşkı...
Bu sezon beklenen reytinglerin çok altında kalan ve erken final iddiaları ortaya atılan Survivor 2023'ün en tartışmalı isimlerinden biri, sosyal medya fenomeni Alper Rende oldu. Diğer yarışmacılara göre zayıf kalan performansının tam tersi büyük bir oy kitlesi olan, Youtube'da 5 milyonu, Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Alper Rende günün en çok merak edilen isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Hakkında en çok merak edilen konu ise aşk hayatı. Bakın Alper Rende'nin evliliğin kıyısından döndüğü eski sevgilisi kim çıktı. İşte detaylar.
04.04.2023 08:00 - Son Güncelleme: 04.04.2023 08:03
Youtube'daki 5 milyonu aşkın, Instagram'daki 1 milyonu aşkın takipçisiyle büyük bir oy potansiyeli olduğu düşünülen Alper Rende, geçtiğimiz günlerde ağzından özel hayatına dair bir pot kırmıştı.