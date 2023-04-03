Hande Erçel'in boy boy paylaştığı dekolteli pozları gören Hakan Sabancı rahat durmadı! Islık çalınca olanlar oldu: "Hakan'ca kur yapmak..."
Hande Erçel'in boy boy paylaştığı dekolteli pozları gören Hakan Sabancı rahat durmadı! Islık çalınca olanlar oldu. Biri magazin dünyasının aşk listesi kabarık olan ünlü oyuncusu, diğeri ise sosyetenin çapkın ismi... Önce Fransa, sonra Finlandiya derken Hakan Sabancı ile Hande Erçel son olarak Danimarka ve Milano'da ortaya çıktı. Derin dekoltesiyle dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel'e sosyal medyada yorum yağarken sevgilisi Hakan Sabancı'nın Instagram paylaşımı Erçel'e gönderme olarak yorumlandı. Kahkahaya boğan paylaşıma "Hakan'ca kur yapmak" yorumları da yapıldı. Öte yandan Hakan Sabancı ile Hande Erçel yaz planı da hazır. İkili sezonu Sabancı'nın yeni yaptırdığı 40 metrelik yüzen sarayda geçirecek..
"HAKAN'CA KUR YAPMAK..."
Hande Erçel'in boy boy paylaştığı dekolteli pozları gören Hakan Sabancı rahat durmadı! Islık çalınca olanlar oldu.
Son olarak Danimarka'ya giden Hakan Sabancı ile Hande Erçel ardından soluğu Milano'da bir düğün töreninde aldı. Tören için ünlü oyuncunun seçtiği derin dekolteli tulumu dikkat çekti.
Sevgilisine verdiğ, bu pozlarla adından söz ettiren Hande Erçel'e Hakan Sabancı'dan imalı paylaşım geldi.
Öte yandan çıktıları tatillerle yaklaşık 20 bin kilometre yapan ünlü çiftin ayağı yaz aylarında da yere basmayacak gibi duruyor. Türkiye'de bulunan bir tersanede özel olarak bir yat yaptıran Hakan Sabancı, yeni yüzen evine Haziran ayında kavuşacakmış. 40 metre uzunluğunda ve 8 kamarası olan bu yat sayesinde Hakan Sabancı büyük aşkı Hande Erçel ile mavi sulara yelken açacak.