Hande Erçel'in boy boy paylaştığı dekolteli pozları gören Hakan Sabancı rahat durmadı! Islık çalınca olanlar oldu: "Hakan'ca kur yapmak..."

Öte yandan çıktıları tatillerle yaklaşık 20 bin kilometre yapan ünlü çiftin ayağı yaz aylarında da yere basmayacak gibi duruyor. Türkiye'de bulunan bir tersanede özel olarak bir yat yaptıran Hakan Sabancı, yeni yüzen evine Haziran ayında kavuşacakmış. 40 metre uzunluğunda ve 8 kamarası olan bu yat sayesinde Hakan Sabancı büyük aşkı Hande Erçel ile mavi sulara yelken açacak.