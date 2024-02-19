Müge Anlı’nın can dostu Sinan Özen sır gibi sakladığı eşi ve ikizleriyle ilk kez paylaştı! “Mezar yerini bile hazırladık” demişti

1989 yılında "Rüyalarım Olmasa" adlı albümle profesyonel müzik kariyerine başlayan Sinan Özen, 'Evlere Şenlik', 'Canım Yandı', 'Çıldıracağım', 'Ölürüm Yoluna' şarkılarıyla hafızalara kazındı. 2016 yılında Burcu Kartal ile nikah masasına oturan Özen'in bu evlilikten Neva ve Sanberk adında ikiz bebekleri oldu. 2020 yılında baba olan 58 yaşındaki şarkıcının minik kızı Neva, bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ederek minik bedeniyle 7 ayrı ameliyat geçirdi. Bir röportajında "Mezar yerini bile hazırladık" diyen Özen, zor günleri geride bıraktı ve çekirdek ailesiyle uzun bir sürenin ardından ilk kez paylaşımda bulundu. İşte Müge Anlı'nın can dostu Sinan Özen'in sır gibi sakladığı eşi ve ikizleri...