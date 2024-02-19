Müge Anlı’nın can dostu Sinan Özen sır gibi sakladığı eşi ve ikizleriyle ilk kez paylaştı! “Mezar yerini bile hazırladık” demişti

1989 yılında "Rüyalarım Olmasa" adlı albümle profesyonel müzik kariyerine başlayan Sinan Özen, 'Evlere Şenlik', 'Canım Yandı', 'Çıldıracağım', 'Ölürüm Yoluna' şarkılarıyla hafızalara kazındı. 2016 yılında Burcu Kartal ile nikah masasına oturan Özen'in bu evlilikten Neva ve Sanberk adında ikiz bebekleri oldu. 2020 yılında baba olan 58 yaşındaki şarkıcının minik kızı Neva, bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ederek minik bedeniyle 7 ayrı ameliyat geçirdi. Bir röportajında "Mezar yerini bile hazırladık" diyen Özen, zor günleri geride bıraktı ve çekirdek ailesiyle uzun bir sürenin ardından ilk kez paylaşımda bulundu. İşte Müge Anlı'nın can dostu Sinan Özen'in sır gibi sakladığı eşi ve ikizleri...
Sinan Özen, 1989 yılında "Rüyalarım Olmasa" adlı albümle profesyonel müzik kariyerine başladı ve 'Evlere Şenlik', 'Canım Yandı', 'Çıldıracağım', 'Ölürüm Yoluna' şarkılarıyla hafızalara kazındı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Özen, 2016 yılında Burcu Kartal ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin 2020'de Neva ve Sanberk adında ikiz bebekleri oldu.
Ancak minik Neva sağlık problemleri nedeniyle birçok kez ameliyat masasına yattı. Özen ise verdiği bir röportajda 7 defa ameliyat olan kızı ile ilgili yürek yakan açıklamalarda bulundu.