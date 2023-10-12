Survivor All-Star'a Nagihan'dan Acun Ilıcalı'ya rest "Hiç ama hiç sevmiyorum" Survivor gediklisi Nagihan Karadere...

Survivor 2024 All-Star yarışmacılarını tek tek açıklayan Acun Ilıcalı'nın, "Survivor'da çok üçkağıt dönüyor, bir daha asla gitmem" diyen Nagihan Karadere'yi de açıklaması olay yaratmıştı. Bu sezon tarihinde ilk kez oylama sistemi yapılmayacak olan Survivor'a şimdiden iddialı bir giriş yapan Nagihan Karadere bu kez Acun Ilıcalı'yı diline doladı. İşte detaylar...