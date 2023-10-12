Survivor All-Star'a Nagihan'dan Acun Ilıcalı'ya rest "Hiç ama hiç sevmiyorum" Survivor gediklisi Nagihan Karadere...

Survivor 2024 All-Star yarışmacılarını tek tek açıklayan Acun Ilıcalı'nın, "Survivor'da çok üçkağıt dönüyor, bir daha asla gitmem" diyen Nagihan Karadere'yi de açıklaması olay yaratmıştı. Bu sezon tarihinde ilk kez oylama sistemi yapılmayacak olan Survivor'a şimdiden iddialı bir giriş yapan Nagihan Karadere bu kez Acun Ilıcalı'yı diline doladı. İşte detaylar...
Acun Ilıcalı, yapımcısı olduğu bir diğer fenomen yarışma 'Survivor All Star 2024' için hazırlıkları sürdürüyor.
Ilıcalı geçtiğimiz günlerde , çalışma hayatıyla ilgili "Bu erken kalkmayı kim buldu abi? Dünya değişti. Biz niye erken kalkıyoruz? Burada bir mantık var mı? Bence yok. Kaldırmayın insanları, uyusunlar" demişti.
NAGİHAN'DAN YANIT GECİKMEDİ
"Sabah 7'lerde kalkarak, 1 saat 15 dakika yol giderek işe gidiyordum. Böyle bir hayat yaşadım. Yaşadığım için bunu insanlara yaşatmamaya karar verdim" diyen Acun Ilıcalı'ya yanıt Nagihan Karadere'den geldi.