Pınar Altuğ "İyi ki kızım var" dedi paylaştı Su'yun son halini görenler şaştı kaldı! Babası Yağmur Atacan'ın birebir kopyası

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 15 yıl önce meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu ve kızı Su'yu kucağına aldı. Uzun bir süredir kızı Su ile paylaşımda bulunmayan Altuğ, önceki gün kızının bebeklik günlerina ait bir kareyi "İyi ki kızım var" notuyla paylaştı.