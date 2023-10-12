Pınar Altuğ "İyi ki kızım var" dedi paylaştı Su'yun son halini görenler şaştı kaldı! Babası Yağmur Atacan'ın birebir kopyası

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 15 yıl önce meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu ve kızı Su'yu kucağına aldı. Uzun bir süredir kızı Su ile paylaşımda bulunmayan Altuğ, önceki gün kızının bebeklik günlerina ait bir kareyi "İyi ki kızım var" notuyla paylaştı.
21 yaşındayken Miss Turkey adlı yarışmada birinci olarak adını iyiden iyiye duyurmaya başlayan Pınar Altuğ, Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bıraktı.
1995 yılında magazin sunarak başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyen Altuğ, asıl çıkışını 2002 yılında yayınlanan "Çocuklar Duymasın" adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle yaptı.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü oyuncunun, 2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan ile yaptığı evlilikten Su adında bir kızı oldu.