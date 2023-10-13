Zehra Güneş'in annesi ve babasıyla verdiği pozu görenler şaşıp kaldı "Türkiye'nin boy ortalamasını tek başlarına sırtlamışlar"

A Milli Voleybol Takımının gözde isimlerinden Zehra Güneş, Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğu sonrası ününe ün kattı. Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek şampiyon olan VakıfBank'ta forma giyen Zehra Güneş anne ve babasıyla şampiyonluk pozu verdi. Zehra Güneş'in anne ve babasının boyu sosyal medyayı salladı.