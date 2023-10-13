Zehra Güneş'in annesi ve babasıyla verdiği pozu görenler şaşıp kaldı "Türkiye'nin boy ortalamasını tek başlarına sırtlamışlar"

A Milli Voleybol Takımının gözde isimlerinden Zehra Güneş, Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğu sonrası ününe ün kattı. Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek şampiyon olan VakıfBank'ta forma giyen Zehra Güneş anne ve babasıyla şampiyonluk pozu verdi. Zehra Güneş'in anne ve babasının boyu sosyal medyayı salladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş başarılı spor kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de ilgi odağı oluyor.
Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
Geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği röportajdaki pozlarıyla beğeni toplayan Güneş sosyal medya hesabından hayalini de açıklamış, Paris 2024 Olimpiyatları'nı hedeflediğini dile getirmişti.