Elçin Sangu'nun annesi Müyesser'i gören kardeşi sanıyor dönüp bir daha bakıyor! Kızını solladı: 'Böyle anne mi olur?'
Elçin Sangu'nun annesi Müyesser'i gören kardeşi sanıyor dönüp bir daha bakıyor! Instagram'ı aktif kullanan ünlülerden olan oyuncu Elçin Sangu'nun annesi sosyal medya gündeminde. Kızıl saçı ve beyaz teniyle dikkat çeken oyuncu, geçtiğimiz aylarda yer aldığı proje nedeni ile saçını sarı renge boyatmıştı. O hali ile eleştirilen Elçin Sangu kızıla geri döndü. Annesi ile abla - kardeş gibi görünen oyuncu gündemden düşmüyor.
14.01.2022 13:28
- Son Güncelleme: 14.01.2022 13:34
Elçin Sangu'nun annesi Müyesser'i gören kardeşi sanıyor dönüp bir daha bakıyor! Güzelliği ile kızını solladı...
Barış Arduç ile birlikte rol aldığı Kiralık Aşk dizisi ile hafızalara kazınan kızıl güzel Elçin Sangu'nun annesini görenler şaşıp kalıyor.
13 Ağustos 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen ve aslen Çerkez kökenli olan Elçin Sangu ailesinin tek çocuğu. İşte Elçin Sangu'nun ablası gibi görünen annesi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin anneleri...