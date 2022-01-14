Kenan Doğulu'nun abisi Ozan Doğulu ile sevgilisi Kübra Hera Aslan'dan olay görüntü, sosyal medyada yorum yağdı: "Oturuyor sandım"
Kenan Doğulu'nun abisi Ozan Doğulu ile sevgilisi Hera Aslan'ın o görüntüsü olay oldu, ikiliye sosyal medya yorum yağdı. 50 yaşını kutlayan Ozan Doğulu'ya sevgilisi Kübra Hera Aslan sürpriz yaptı. Parti öncesi açıklama yapan ünlü çiftin görüntüsü ise sosyal medyaya damga vurdu. İkilinin boy farkına takılan sosyal medya kullanıcıları "Ozan oturuyor mu?" yorumlarından bulundu.
"OTURUYOR SANDIM"
Kenan Doğulu'nun abisi Ozan Doğulu ile sevgilisi Kübra Hera Aslan'dan olay görüntü, sosyal medyada yorum yağdı.
Aranjör ve DJ Ozan Doğulu 50. yaşını sevdikleriyle kutladı. Kendisinden 19 laş küçük Hera Aslan ile aşk yaşayan Doğulu için büyük bir etkinlik organize edildi. Doğum gününde Doğulu'nun kardeşi Kenan Doğulu ve Beren Saat de vardı.
Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera Aslan yaptığı sürprizle ilgili "Ozan tam içeriği bilmiyor. Tek üzüntüm Ozan'ın bazı arkadaşları katılamayacak" dedi.
Partiye geçmeden önce kameralara poz veren ikilinin görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu. Ozan Doğulu ve Hera Aslan'ın boy farkını takılan sosyal medya kullanıcıları "Ozan oturuyor mu?", "Adam oturuyor sandım", "Ozan Doğulu oturuyor sanmıştım" yorumlarında bulundu.
Ozan Doğulu ile sevgilisi Kübra Hera Aslan'ın bu görüntüsü sonrası boyları merak konusu oldu. İşte başta ünlü çift olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...