Kenan Doğulu'nun abisi Ozan Doğulu ile sevgilisi Kübra Hera Aslan'dan olay görüntü, sosyal medyada yorum yağdı: "Oturuyor sandım"

Aranjör ve DJ Ozan Doğulu 50. yaşını sevdikleriyle kutladı. Kendisinden 19 laş küçük Hera Aslan ile aşk yaşayan Doğulu için büyük bir etkinlik organize edildi. Doğum gününde Doğulu'nun kardeşi Kenan Doğulu ve Beren Saat de vardı.