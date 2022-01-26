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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'in rol arkadaşıydı! Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si Yıldız Kaplan'ın son haline bakın gören şaştı hala aynı güzellikte

Mehmet Ali Erbil'in rol arkadaşıydı! Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si Yıldız Kaplan'ın son haline bakın gören şaştı hala aynı güzellikte

Mehmet Ali Erbil'in rol arkadaşıydı! Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si Yıldız Kaplan'ın son haline bakın, gören şaştı. 90'lı yılların sonunda yayınlanan başrollerini Mehmet Ali Erbil ile Yalçın Menteş'in paylaştığı komedi dizisi 'Tatlı Kaçıklar' tam beş yıl sürmüştü. Dizide 'Çat çat çat Kel Bezhat'ın sevgilisi 'Seksi Şempanze' karakterine hayat veren oyuncu Yıldız Kaplan hala aynı güzellikte...

26.01.2022 09:10 - Son Güncelleme: 26.01.2022 09:16
Mehmet Ali Erbil’in rol arkadaşıydı! Tatlı Kaçıklar’ın Seksi Şempanze’si Yıldız Kaplan’ın son haline bakın gören şaştı hala aynı güzellikte

HALA AYNI GÜZELLİKTE

Mehmet Ali Erbil'in rol arkadaşıydı! Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si Yıldız Kaplan'ın son haline bakın gören şaştı...

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Mehmet Ali Erbil’in rol arkadaşıydı! Tatlı Kaçıklar’ın Seksi Şempanze’si Yıldız Kaplan’ın son haline bakın gören şaştı hala aynı güzellikte

Mehmet Ali Erbil ile Yalçın Menteş'in paylaştığı bir döneme damga vuran komedi dizisi 'Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si Yıldız Kaplan aradan geçen 26 yıla rağmen güzelliğiyle kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.

Mehmet Ali Erbil’in rol arkadaşıydı! Tatlı Kaçıklar’ın Seksi Şempanze’si Yıldız Kaplan’ın son haline bakın gören şaştı hala aynı güzellikte

Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş ile birlikte yer aldığı Tatlı Kaçıklar dizi ile yıldızı parlayan Yıldız Kaplan ekranlara ara vermişti.

Mehmet Ali Erbil’in rol arkadaşıydı! Tatlı Kaçıklar’ın Seksi Şempanze’si Yıldız Kaplan’ın son haline bakın gören şaştı hala aynı güzellikte

Şimdilerde 52 yaşında olan ünlü isim, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Mehmet Ali Erbil’in rol arkadaşıydı! Tatlı Kaçıklar’ın Seksi Şempanze’si Yıldız Kaplan’ın son haline bakın gören şaştı hala aynı güzellikte

Şimdilerde bir torun sahibi olan Kaplan, paylaşımlarıyla hayranlarıyla hasret gideriyor.

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