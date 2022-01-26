Mehmet Ali Erbil’in rol arkadaşıydı! Tatlı Kaçıklar’ın Seksi Şempanze’si Yıldız Kaplan’ın son haline bakın gören şaştı hala aynı güzellikte

Mehmet Ali Erbil ile Yalçın Menteş'in paylaştığı bir döneme damga vuran komedi dizisi 'Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si Yıldız Kaplan aradan geçen 26 yıla rağmen güzelliğiyle kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.