Mehmet Ali Erbil'in rol arkadaşıydı! Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si Yıldız Kaplan'ın son haline bakın gören şaştı hala aynı güzellikte
Mehmet Ali Erbil'in rol arkadaşıydı! Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si Yıldız Kaplan'ın son haline bakın, gören şaştı. 90'lı yılların sonunda yayınlanan başrollerini Mehmet Ali Erbil ile Yalçın Menteş'in paylaştığı komedi dizisi 'Tatlı Kaçıklar' tam beş yıl sürmüştü. Dizide 'Çat çat çat Kel Bezhat'ın sevgilisi 'Seksi Şempanze' karakterine hayat veren oyuncu Yıldız Kaplan hala aynı güzellikte...
26.01.2022 09:10
- Son Güncelleme: 26.01.2022 09:16
HALA AYNI GÜZELLİKTE
Mehmet Ali Erbil'in rol arkadaşıydı! Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si Yıldız Kaplan'ın son haline bakın gören şaştı...
Mehmet Ali Erbil ile Yalçın Menteş'in paylaştığı bir döneme damga vuran komedi dizisi 'Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si Yıldız Kaplan aradan geçen 26 yıla rağmen güzelliğiyle kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.
Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş ile birlikte yer aldığı Tatlı Kaçıklar dizi ile yıldızı parlayan Yıldız Kaplan ekranlara ara vermişti.