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Haberler Magazin Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in arasına Demet Özdemir girdi, ayrıldılar! Hande meğer teklifi bu yüzden reddetmiş! 'Bitti artık dönüşü yok'

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in arasına Demet Özdemir girdi, ayrıldılar! Hande meğer teklifi bu yüzden reddetmiş! 'Bitti artık dönüşü yok'

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in arasına Demet Özdemir girdi! Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılık haberi Hande ve Kerem'den geldi. Son dönemde kıskançlık ve rekabet haberleri ile gündeme gelen Hande Erçel ile Demet Özdemir arasında yaşanan gerginlikle ilgili ortaya atılan yeni bir iddiaya göre, yeni dizi projesi ile ilgili teklif ilk önce Hande Erçel'e gitti ve oyuncu bu teklifi reddetti. Hande Erçel'in teklifi reddetme nedeni ortaya çıktı. Meğer Demet ile yaşananlar Hande - Kerem aşkının sonu olmuş...

26.01.2022 11:01 - Son Güncelleme: 26.01.2022 11:05
Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in arasına Demet Özdemir girdi, ayrıldılar! Hande meğer teklifi bu yüzden reddetmiş! ’Bitti artık dönüşü yok’

'BİTTİ ARTIK DÖNÜŞÜ YOK'

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in arasına Demet Özdemir girdi! Ünlü çift ayrıldı. Hande meğer teklifi bu yüzden reddetmiş!

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Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in arasına Demet Özdemir girdi, ayrıldılar! Hande meğer teklifi bu yüzden reddetmiş! ’Bitti artık dönüşü yok’

Türkiye piyasasına girmeye hazırlanan dijital platform Disney Plus'ın ilk yerli dizisi 'Dünya İle Benim Aramda'nın başrollerinde Demet Özdemir ile Kerem Bürsin'in oynayacağı açıklanmıştı.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in arasına Demet Özdemir girdi, ayrıldılar! Hande meğer teklifi bu yüzden reddetmiş! ’Bitti artık dönüşü yok’

Tv100'ün iddiasına göre başrol önce Hande Erçel'e sonra Neslihan Atagül'e teklif edildi. Ancak ikisi de iddialı sahneler yüzünden 'Hayır' dedi.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in arasına Demet Özdemir girdi, ayrıldılar! Hande meğer teklifi bu yüzden reddetmiş! ’Bitti artık dönüşü yok’

Böylece Kerem Bürsin'in partneri Demet Özdemir oldu. Hatta iddiaya göre; bu durumu haberlerden öğrenen Hande Erçel ve Kerem, bu nedenle ayrıldı.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in arasına Demet Özdemir girdi, ayrıldılar! Hande meğer teklifi bu yüzden reddetmiş! ’Bitti artık dönüşü yok’

"GAZETELERDEN Mİ ÖĞRENECEKTİM"

Hande Erçel, "Benim niye haberim yok. Bunu gazetelerden mi öğrenecektim" diyerek sevgilisini eve almadı.

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