Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere'nin kucak pozu fena! Dünyaca ünlü o isimle akılları baştan aldı Cansu yakıyor
Başrollerini Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile üstlendiği Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cansu Dere bir dergiye verdiğ pozlarla ortalığı kasıp kavurdu. Cansu Dere, Dünya Eskrim Şampiyonu Miles Chamley – Watson ile poz verdi. Eskrimin Süpermen'i olarak da anılan Miles Chamley – Watson'la olan fotoğraflar yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Verdiği pozları Instagram sayfasında yayınlayan Cansu Dere'nin paylaşımı, kısa sürede beğeni rekoru kırdı. İşte Cansu Dere'nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımları...
08.01.2022 09:04
- Son Güncelleme: 08.01.2022 09:05
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteriyle izleyici karşısına çıkan Cansu Dere, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla adından söz ettirdi.
Eskrimin Süpermen'i olarak da anılan Miles Chamley – Watson ve Cansu Dere'nin pozları sosyal medyayı yaktı geçti.