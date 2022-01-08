Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’nin kucak pozu fena! Dünyaca ünlü o isimle akılları baştan aldı Cansu yakıyor

3 Aralık 1989 tarihinde İngiltere'de dünyaya gelen Miles Chamley-Watson, 11 kez Pan Amerikan takımı şampiyonu, 2019 takım dünya şampiyonu, 2013 bireysel dünya şampiyonu, iki kez Olimpiyat ve 2016 takım olimpiyat bronz madalyası sahibidir.