Survivor Aleyna'yı tutabilene aşk olsun Hollywood vari pozları fena! Ünlü şarkıcıyla sevgili çıkan Aleyna Kalaycıoğlu şimdi de...
TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de şampiyon belli oldu ve final yaptı. Ancak yankıları hala sürüyor. Yiğit Alp Poyraz ve İsmail Balaban'ın final koltuğuna oturduğu Survivor 2021'de şampiyonluk ipini İsmail Balaban göğüsledi. Belki şampiyon olamadı ama Survivor en çok da Aleyna Kalaycıoğlu'na yaradı. Güzel sesiyle yarışmaya damga vuran ve şarkı çıkarmaya hazırlanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun son pozları sosyal medyayı salladı.
19.07.2021 10:23
- Son Güncelleme: 19.07.2021 11:19
Survivor'ın en olaylı isimlerinden biri Aleyna Kalaycıoğlu olmuştu. Girdiği polemiklerle bilinen Aleyna Kalaycıoğlu şimdilerde şarkıcı olmaya hazırlanırken diğer bir yandan da sosyal medya fotoğraflarıyla adından söz ettiriyor.
Yarışma sonrasında Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban'ın aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Aleyna Kalaycıoğlu sonrasında şu açıklamayı yapmıştı: