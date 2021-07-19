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Survivor Aleyna'yı tutabilene aşk olsun Hollywood vari pozları fena! Ünlü şarkıcıyla sevgili çıkan Aleyna Kalaycıoğlu şimdi de...

TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de şampiyon belli oldu ve final yaptı. Ancak yankıları hala sürüyor. Yiğit Alp Poyraz ve İsmail Balaban'ın final koltuğuna oturduğu Survivor 2021'de şampiyonluk ipini İsmail Balaban göğüsledi. Belki şampiyon olamadı ama Survivor en çok da Aleyna Kalaycıoğlu'na yaradı. Güzel sesiyle yarışmaya damga vuran ve şarkı çıkarmaya hazırlanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun son pozları sosyal medyayı salladı.

19.07.2021 10:23 - Son Güncelleme: 19.07.2021 11:19
Survivor Aleyna'yı tutabilene aşk olsun Hollywood vari pozları fena! Ünlü şarkıcıyla sevgili çıkan Aleyna Kalaycıoğlu şimdi de...

Survivor'ın en olaylı isimlerinden biri Aleyna Kalaycıoğlu olmuştu. Girdiği polemiklerle bilinen Aleyna Kalaycıoğlu şimdilerde şarkıcı olmaya hazırlanırken diğer bir yandan da sosyal medya fotoğraflarıyla adından söz ettiriyor.

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Survivor Aleyna'yı tutabilene aşk olsun Hollywood vari pozları fena! Ünlü şarkıcıyla sevgili çıkan Aleyna Kalaycıoğlu şimdi de...

Aleyna Kalaycıoğlu'nun Hollywood vari verdiği pozlar sosyal medyayı salladı.

Survivor Aleyna'yı tutabilene aşk olsun Hollywood vari pozları fena! Ünlü şarkıcıyla sevgili çıkan Aleyna Kalaycıoğlu şimdi de...

Şarkı çıkarmaya hazırlanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun bu pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Survivor Aleyna'yı tutabilene aşk olsun Hollywood vari pozları fena! Ünlü şarkıcıyla sevgili çıkan Aleyna Kalaycıoğlu şimdi de...

Yarışma sonrasında Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban'ın aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Aleyna Kalaycıoğlu sonrasında şu açıklamayı yapmıştı:

Survivor Aleyna'yı tutabilene aşk olsun Hollywood vari pozları fena! Ünlü şarkıcıyla sevgili çıkan Aleyna Kalaycıoğlu şimdi de...

'Yakıştırmalarla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Ben de artık biraz rahatsız olmaya başladım. Çünkü ben Batuhan'la da arkadaşım diğer herkesle de arkadaşım. Bu tarz şeyler kimle olursa hoşuma gitmiyor.