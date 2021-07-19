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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç tatilci moduna girdi sarı straplez elbisesiyle yaktı geçti! Her haliyle güzel

Kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat, Nazan Kesal, Esra Dermancıoğlu, Hande Soral, Furkan Palalı, Selin Yeninci gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Genç. 26 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Güzel oyuncu şimdilerde sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. Mütevazı tarzıyla takdir toplayan Selin Genç'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı.

19.07.2021 10:53 - Son Güncelleme: 19.07.2021 10:53
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç tatilci moduna girdi sarı straplez elbisesiyle yaktı geçti! Her haliyle güzel

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı parlayanlarından biri 26 yaşındaki Selin Genç oldu. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırığı hizmetçi Gülten karakterine hayat veren oyuncu Selin Genç, gündelik hayatındaki tarzıyla dikkat çekiyor.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç tatilci moduna girdi sarı straplez elbisesiyle yaktı geçti! Her haliyle güzel

Sezonun yorgunluğunu tatilde atan Selin Genç'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç tatilci moduna girdi sarı straplez elbisesiyle yaktı geçti! Her haliyle güzel

Büyükada'ya giden Selin Genç paylaştığı fotoğraflara şu notu düştü:

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç tatilci moduna girdi sarı straplez elbisesiyle yaktı geçti! Her haliyle güzel

'Filtresiz, kardeşli, Adalı bir gün olsun dedim. Nasıl iyi geldi..'

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç tatilci moduna girdi sarı straplez elbisesiyle yaktı geçti! Her haliyle güzel

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Selin Genç, eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.