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Şevval Sam karavan tatilinden verdiği pozlarla ortalığı kasıp kavurdu! 47'lik Şevval'i gören 'neredesin konum at' diyor

Şevval Sam karavan tatilinden pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! 47'lik Şevval'i gören arkadaşları sosyal medyada 'neredesin konum at' demeden geçmiyor. Geçtiğimiz günlerde eski eşi ile sosyal medyada gündeme gelen Şevval Sam, rol aldığı dizinin final yapmasının ardından 'prenses' adını verdiği karavanı ile tatile çıktı. Sosyal medyadan tatil pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncuyu görenler şaşırıyor. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Sam'a yorum yağıyor. İşte Şevval Sam'ın 'neredesin konum at' dedirten tatil pozları...

14.06.2021 17:22 - Son Güncelleme: 14.06.2021 17:22
Şevval Sam karavan tatilinden pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! 47'lik Şevval'i gören 'neredesin konum at' diyor

'NEREDESİN KONUM AT'

Şevval Sam karavan tatilinden verdiği pozlarla ortalığı kasıp kavurdu! Şevval'i görenler, 'neredesin konum at' diyor. Rol aldığı dizinin sezon finaline girmesi ile soluğu 'prenses' adını verdiği karavanı ile tatilde alan 47 yaşındaki oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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Şevval Sam karavan tatilinden verdiği pozlarla ortalığı kasıp kavurdu! 47'lik Şevval'i gören 'neredesin konum at' diyor

Tatil pozlarıyla adından söz ettiren Şevval Sam sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Şevval Sam karavan tatilinden pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! 47'lik Şevval'i gören 'neredesin konum at' diyor

Yaşına rağmen düzgün fiziği ile adından söz ettiren oyuncunun boyu kadar oğlu var. Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin de yakından tanıdığımız bir isim.

Şevval Sam karavan tatilinden verdiği pozlarla ortalığı kasıp kavurdu! 47'lik Şevval'i gören 'neredesin konum at' diyor

Tarık Emir Tekin Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakteri ile karşımıza çıkmıştı.

Şevval Sam karavan tatilinden pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! 47'lik Şevval'i gören 'neredesin konum at' diyor

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapan Şevval Sam, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına konuk olmasının ardından özel hayatı ile gündeme gelmişti. Sam'ın ünlü futbolcu ile bir dönem evli olduğunu duyanlar ise şaştı kaldı.