Şevval Sam karavan tatilinden verdiği pozlarla ortalığı kasıp kavurdu! 47'lik Şevval'i gören 'neredesin konum at' diyor
Şevval Sam karavan tatilinden pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! 47'lik Şevval'i gören arkadaşları sosyal medyada 'neredesin konum at' demeden geçmiyor. Geçtiğimiz günlerde eski eşi ile sosyal medyada gündeme gelen Şevval Sam, rol aldığı dizinin final yapmasının ardından 'prenses' adını verdiği karavanı ile tatile çıktı. Sosyal medyadan tatil pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncuyu görenler şaşırıyor. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Sam'a yorum yağıyor. İşte Şevval Sam'ın 'neredesin konum at' dedirten tatil pozları...
'NEREDESİN KONUM AT'
Şevval Sam karavan tatilinden verdiği pozlarla ortalığı kasıp kavurdu! Şevval'i görenler, 'neredesin konum at' diyor. Rol aldığı dizinin sezon finaline girmesi ile soluğu 'prenses' adını verdiği karavanı ile tatilde alan 47 yaşındaki oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.