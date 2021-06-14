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SON DAKİKA: Keman virtüözü Selçuk Tekay'a veda... Cenazede oğlu Mert'in zor anları yürek sızlattı

Son dakika haberi... Keman virtüözü Selçuk Tekay son yolculuğuna uğurlandı! Türkiye'nin en önemli keman virtüözlerinden olan ve birçok şarkının bestecisi sanatçı Selçuk Tekay, dün hayatını kaybetti. 68 yaşında yaşamını yitiren usta sanatçı, gerçekleştirilen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Birçok ünlü ismin katılım gösterdiği törende zor anlar yaşayan Tekay'ın oğlu ise gözyaşlarını tutamadı.

14.06.2021 15:32 - Son Güncelleme: 14.06.2021 15:55
SON DAKİKA: Keman virtüözcü Selçuk Tekay'a veda... Cenazede oğlu Mert'in zor anları yürek sızlattı

Keman virtüözü Selçuk Tekay son yolculuğuna uğurlandı! Müzik sektöründe birçok sanatçının orkestrasında şeflik yapan besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu 68 yaşında hayatını kaybetmişti.

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SON DAKİKA: Keman virtüözcü Selçuk Tekay'a veda... Cenazede oğlu Mert'in zor anları yürek sızlattı

Acı haberi ünlü sanatçı Emel Sayın sosyal medya hesabından duyurarak üzüntüsünü dile getirmiş ve aileye baş sağlığı dilemişti.

SON DAKİKA: Keman virtüözcü Selçuk Tekay'a veda... Cenazede oğlu Mert'in zor anları yürek sızlattı

OĞLU GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

'Beraber yürüdük biz bu yollarda', 'Vurgun' ve 'Yorgunum Dostlarım' adlı şarkılarında aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz besteye imza atan Selçuk Tekay için Silivrikapı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

SON DAKİKA: Keman virtüözcü Selçuk Tekay'a veda... Cenazede oğlu Mert'in zor anları yürek sızlattı

Törene Tekay'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazında ünlü bestekarın oğlu Mert Maner'in hayli üzgün olduğu ve güçlükle ayakta durduğu görüldü. Tekay'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Silivrikapı Mezarlığına defnedildi.

SON DAKİKA: Keman virtüözcü Selçuk Tekay'a veda... Cenazede oğlu Mert'in zor anları yürek sızlattı

SELÇUK TEKAY KİMDİR?
1953 Kars / Kağızman doğumlu Selçuk Tekay, Vefa Lisesi ve Konsevatuvar eğitiminden sonra Emin Ongan, Feridun Darbaz, Teoman Önaldı gibi hocalardan istifade etmiştir. 100'e yakın albüm yönetmenliği yapan Tekay, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Emel Sayın, Bülent Ersoy Muazzez Abacı ve daha birçok ünlü sanatçının gerek sahne, gerekse albüm çalışmalarını yönetmiştir.