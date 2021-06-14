SON DAKİKA: Keman virtüözü Selçuk Tekay'a veda... Cenazede oğlu Mert'in zor anları yürek sızlattı

OĞLU GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

'Beraber yürüdük biz bu yollarda', 'Vurgun' ve 'Yorgunum Dostlarım' adlı şarkılarında aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz besteye imza atan Selçuk Tekay için Silivrikapı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.