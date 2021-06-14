SON DAKİKA: Keman virtüözü Selçuk Tekay'a veda... Cenazede oğlu Mert'in zor anları yürek sızlattı
Son dakika haberi... Keman virtüözü Selçuk Tekay son yolculuğuna uğurlandı! Türkiye'nin en önemli keman virtüözlerinden olan ve birçok şarkının bestecisi sanatçı Selçuk Tekay, dün hayatını kaybetti. 68 yaşında yaşamını yitiren usta sanatçı, gerçekleştirilen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Birçok ünlü ismin katılım gösterdiği törende zor anlar yaşayan Tekay'ın oğlu ise gözyaşlarını tutamadı.
14.06.2021 15:32
- Son Güncelleme: 14.06.2021 15:55
SELÇUK TEKAY KİMDİR?
1953 Kars / Kağızman doğumlu Selçuk Tekay, Vefa Lisesi ve Konsevatuvar eğitiminden sonra Emin Ongan, Feridun Darbaz, Teoman Önaldı gibi hocalardan istifade etmiştir. 100'e yakın albüm yönetmenliği yapan Tekay, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Emel Sayın, Bülent Ersoy Muazzez Abacı ve daha birçok ünlü sanatçının gerek sahne, gerekse albüm çalışmalarını yönetmiştir.