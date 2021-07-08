Survivor Aleyna yarışmadaki alkol skandalını ifşa etti 'biralar...' O ünlü şarkıcıyla sevgili olan Aleyna Kalaycıoğlu da...
TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de şampiyon İsmail Balaban oldu olmasına ama en çok da Aleyna Kalaycıoğlu'na yaradı. Survivor'ın başından bu yana en çok dikkat çeken isimlerin başında Aleyna Kalaycıoğlu geliyordu. Birleşme partisinde sesiyle büyüleyen Aleyna Kalaycıoğlu yakın zamanda müzik kariyerine başlayacak. Öte yandan sosyal medyada da oldukça aktif olan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'daki yakın arkadaşı Aleyna Çalışkan'la canlı yayın yaptı. Aleynalar, Survivor'daki alkol skandalını açıkladı. İşte detaylar...
08.07.2021 14:36
- Son Güncelleme: 08.07.2021 14:36
Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Aleyna Kalaycıoğlu. Sezon başından bu yana gönüllüler takımının en iyi kadın yarışmacılarından biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, son olarak annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun açıklamalarıyla gündemden düşmemişti.
Ayşe Yüksel'in ailesinin engelli Cansu'ya hakaret ettiğini ve Acun Ilıcalı'nın Aleyna'ya sahip çıkmadığını söyleyen Zuhal Kalaycıoğlu kızının yarışmadan çekilmesini istemişti. Aleyna Kalaycıoğlu şu sıralar sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla gündemde.
SURVIVOR 2021'DE AYLAR SONRA GELEN İTİRAF!
Survivor'ın ilk aylarında Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan br içecek çaldıklarından ötürü cezalandırılmış ve 3 ödüle gidememişlerdi. İzleyiciler Aleynaların ne çaldığını merak ediyordu.
Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan, Instagram'dan yaptıkları canlı yayında bu olaya açıklık getirdi.
Yarışmanın ilk aylarında yarışma kurallarını ihlal edecek şekilde gizlice yiyecek ve içecek temin etmeleri sebebiyle ceza alan birçok yarışmacı içerisinde yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ile Aleyna Çalışkan temin ettikleri maddenin bira olduğunu açıkladı.