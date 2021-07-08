Survivor Aleyna yarışmadaki alkol skandalını ifşa etti 'biralar...' O ünlü şarkıcıyla sevgili olan Aleyna Kalaycıoğlu da...

TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de şampiyon İsmail Balaban oldu olmasına ama en çok da Aleyna Kalaycıoğlu'na yaradı. Survivor'ın başından bu yana en çok dikkat çeken isimlerin başında Aleyna Kalaycıoğlu geliyordu. Birleşme partisinde sesiyle büyüleyen Aleyna Kalaycıoğlu yakın zamanda müzik kariyerine başlayacak. Öte yandan sosyal medyada da oldukça aktif olan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'daki yakın arkadaşı Aleyna Çalışkan'la canlı yayın yaptı. Aleynalar, Survivor'daki alkol skandalını açıkladı. İşte detaylar...

08.07.2021 14:36 - Son Güncelleme: 08.07.2021 14:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





