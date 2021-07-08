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Ata Demirer'in son halini görenlerin ağzı açık kalıyor! Hızla kilo veren Ata bambaşka biri oldu sosyal medyada yorum yağdı

Ata Demirer'in son halini görenlerin ağzı açık kalıyor. Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde deniz ve güneşin tadını çıkaran Ata Demirer doğum gününde ortaya çıktı. Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafıyla herkesi şaşkına çeviren Ata Demirer bir hayli kilo verdi. İşte 49. yaş gününde yaptığı paylaşıma, "Maşallah", "Nasıl kilo verdiniz?", "Kesinlikle daha iyisin", "Kilo harika" şeklinde çok sayıda yorum alan Ata Demirer'in son hali...

08.07.2021 14:03 - Son Güncelleme: 08.07.2021 14:18
Ata Demirer'in son halini görenlerin ağzı açık kalıyor! Hızla kilo veren Ata bambaşka biri oldu sosyal medyada yorum yağdı

ATA DEMİRER ERİDİ!

Ata Demirer'in son halini görenlerin ağzı açık kalıyor! Hızla kilo veren Ata Demirer bambaşka biri oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ata Demirer'in son halini görenlerin ağzı açık kalıyor! Hızla kilo veren Ata bambaşka biri oldu sosyal medyada yorum yağdı

49. yaş gününde yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Ata, son haliyle gündeme bomba gibi düştü.

Ata Demirer'in son halini görenlerin ağzı açık kalıyor! Hızla kilo veren Ata bambaşka biri oldu sosyal medyada yorum yağdı

Yaz aylarını Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde geçiren oyuncu Ata Demirer, doğum gününde paylaştığı fotoğrafla takipçilerini şaşkına çevirdi. İşte Ata Demirer'in son hali ve sizler için derlediğimiz kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan ünlüler...

Ata Demirer'in son halini görenlerin ağzı açık kalıyor! Hızla kilo veren Ata bambaşka biri oldu sosyal medyada yorum yağdı

GÜLLÜ

Katıldığı programda şarkılar söyleyen Güllü, yeni tarzıyla dikkat çekti. 90'lı yıllara damga vuran sanatçı, Afrika örgüsü yaptırdığını söyledi.

Ata Demirer'in son halini görenlerin ağzı açık kalıyor! Hızla kilo veren Ata bambaşka biri oldu sosyal medyada yorum yağdı

70 KİLO VERDİ!
Uzun yıllar kilolarıyla başı dertte olan Güllü, 2017'de tüp mide ameliyatı olmuştu.