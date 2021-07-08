Ata Demirer'in son halini görenlerin ağzı açık kalıyor! Hızla kilo veren Ata bambaşka biri oldu sosyal medyada yorum yağdı

Ata Demirer'in son halini görenlerin ağzı açık kalıyor. Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde deniz ve güneşin tadını çıkaran Ata Demirer doğum gününde ortaya çıktı. Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafıyla herkesi şaşkına çeviren Ata Demirer bir hayli kilo verdi. İşte 49. yaş gününde yaptığı paylaşıma, "Maşallah", "Nasıl kilo verdiniz?", "Kesinlikle daha iyisin", "Kilo harika" şeklinde çok sayıda yorum alan Ata Demirer'in son hali...