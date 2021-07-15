Survivor Aleyna ve Poyraz arasında neler oluyor kucağına atlamıştı resmen paylaştılar! Aleyna Kalaycıoğlu ile İsmail Balaban sevgili deniyordu

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada İsmail ve Aleyna yakınlıklarıyla biliniyordu. Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı Batuhan'la aşk dedikodularına karışıyorken; böyle bir şeyin olmadığını ise sosyal medya tarafından duyurmuşlardı. Son olarak ortaya atılan iddialara göre İsmail Balaban ve Aleyna Kalaycıoğlu aşkı ise resmen başlamıştı.

Kısa bir süre önce Aleyna Kalaycıoğlu'nun Survivor sonrasında düzenlediği partiye katılmış olan İsmail, Aleyna ile sarmaş dolaş görüntülenmişlerdi.