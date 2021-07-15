Survivor Aleyna ve Poyraz arasında neler oluyor kucağına atlamıştı resmen paylaştılar! Aleyna Kalaycıoğlu ile İsmail Balaban sevgili deniyordu
TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de şampiyon belli oldu ve final yaptı. Ancak yankıları hala sürüyor. Yiğit Alp Poyraz ve İsmail Balaban'ın final koltuğuna oturduğu Survivor 2021'de şampiyonluk ipini İsmail Balaban göğüsledi. Yarışma bitti bitmesine ama tantanası bitmiyor. Aleyna Kalaycıoğlu'nun İsmail Balaban ile aşk yaşadığının iddia edilmesinin ardından bu kez Yiğit Alp Poyraz'la olan Instagram paylaşımları gündemde. Yarışmanın başlarında birbirindne hoşlandıkları iddia edilen Poyraz ile Aleyna'dan gelen paylaşımlar kafaları karıştırdı.
Survivor'ın en olaylı ikililerinin başında geliyor Aleyna Kalaycıoğlu ve Yiğit Alp Poyraz... Yarışmanın başında birbirlerinden hoşlandıkları bile iddia edilen Aleyna ve Poyraz sonrasında kanlı bıçaklı oldular. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir paylaşım ise kafaları karıştırdı.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada İsmail ve Aleyna yakınlıklarıyla biliniyordu. Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı Batuhan'la aşk dedikodularına karışıyorken; böyle bir şeyin olmadığını ise sosyal medya tarafından duyurmuşlardı. Son olarak ortaya atılan iddialara göre İsmail Balaban ve Aleyna Kalaycıoğlu aşkı ise resmen başlamıştı.
Kısa bir süre önce Aleyna Kalaycıoğlu'nun Survivor sonrasında düzenlediği partiye katılmış olan İsmail, Aleyna ile sarmaş dolaş görüntülenmişlerdi.
Kısa bir süre önce Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban ise sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak birbirlerine şarkı söylediklerini paylaşmışlardı. Bu anlar ise İsmail ve Aleyna'nın birbirine aşık olduğu iddialarını yükseltmişti. Survivor yarışmasında birbirlerine abi – kardeş olarak hitap eden isimlerin bir araya gelerek böyle paylaşımlar yapması ise birçok kişi tarafından sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.